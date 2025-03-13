«Я буду танцевать»: появился отрывок из «Шоугерл» с Памелой Андерсон

«Афиша Daily» публикует отрывок из фильма «Шоугерл» с Памелой Андерсон. Лента Джиа Копполы (внучки Фрэнсиса Форда Копполы) выйдет в российский прокат 20 марта.
По сюжету стареющая лас-вегасская танцовщица Шелли теряет работу и теперь вынуждена выбирать между тихим трудом официантки и отчаянными новыми прослушиваниями. В отрывке героиня Андерсон проходит проходит один из таких кастингов.
«Ощущать себя увиденной. Ощущать себя красивой. Это так сильно. И я не могу представить свою жизнь без этого», — говорит главная героиня в тизере «Шоугерл».
В ленте, помимо Андерсон, появятся Джейми Ли Кертис («Хеллоуин»), Дейв Баутиста («Стражи Галактики»), Бренда Сонг («Куколка»), Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины») и Билли Лурд («Американская история ужасов»).