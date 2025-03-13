Apple призвала обновить iOS из‑за серьезной уязвимости

Обновление iOS 18.3.2 вышло всего через месяц после предыдущего. Разработчики рассказали, что эта критическая уязвимость использовалась злоумышленниками как «открытая дверь» с помощью вредоносных сайтов: при заходе на них открывался доступ не только к браузеру пользователя.