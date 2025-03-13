Apple призвала обновить iOS из‑за серьезной уязвимости

Apple выпустила iOS 18.3.2 и призвала 1,4 млрд пользователей iPhone по всему миру как можно скорее установить ее. Обновление исправляет уязвимость, которая угрожает безопасности, пишет Forbes.
Обновление iOS 18.3.2 вышло всего через месяц после предыдущего. Разработчики рассказали, что эта критическая уязвимость использовалась злоумышленниками как «открытая дверь» с помощью вредоносных сайтов: при заходе на них открывался доступ не только к браузеру пользователя.
«Уязвимость, получившая название CVE-2025-24201, была обнаружена в Webkit — браузерном движке, используемом в Safari и во всех других интернет-браузерах, созданных для iPhone или iPad», — пишет Daily Mail.
Установить iOS 18.3.2 рекомендуется владельцам моделей XS и более поздних.
В феврале Apple выпустила обновление для iPhone и iPad из‑за предполагаемой уязвимости, открывающей доступ к устройству через USB Restricted Mode. По данным The Verge, речь шла об «уязвимости нулевого дня», для которой еще не созданы защитные механизмы.