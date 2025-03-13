Центр Помпиду в Париже закрывают на пятилетнюю реконструкцию

10 марта начался вывоз постоянной коллекции, насчитывающей 2000 произведений искусства (всего в коллекции музея 140 тыс. работ). Их переместят в другие выставочные пространства во Франции и по всему миру. 22 сентября здание полностью закроется, чтобы вновь открыться лишь в 2030 году.