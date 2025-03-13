Центр Помпиду в Париже закрывают на пятилетнюю реконструкцию

Крупнейший в Европе музей современного искусства ― парижский Центр Помпиду ― закрывают на масштабную пятилетнюю реконструкцию. Об этом сообщает The Guardian.
10 марта начался вывоз постоянной коллекции, насчитывающей 2000 произведений искусства (всего в коллекции музея 140 тыс. работ). Их переместят в другие выставочные пространства во Франции и по всему миру. 22 сентября здание полностью закроется, чтобы вновь открыться лишь в 2030 году.
Перестанут работать и огромная библиотека, и отдел музыкальных исследований, и ресторан на крыше, и площадки для киносеансов и живых выступлений.
Многие, включая художников, кураторов и местных рабочих, раскритиковали принятую программу реконструкции. Петиция против полного закрытия центра собрала в прошлом году 14,8 тыс. подписей. Ее поддержали среди прочих парижский дилер Даниель Темплон, художник Даниель Бюрен и бывший президент Центра Помпиду Ален Себан. Они считают, что некоторые части здания можно было оставить открытыми на время реконструкции.
Нынешний президент Центра Помпиду Лоран Ле Бон отверг эту идею как невыполнимую. Здание требует значительного технического ремонта, включая удаление асбеста. Масштабный проект по перепланировке интерьера подготовили студии Moreau Kusunoki Architectes и Frida Escobedo Studio. Общая стоимость проекта составляет 485 млн долларов.
Центр Помпиду построен в самом сердце Парижа архитекторами Ренцо Пьяно и Ричардом Роджерсом. Его открытие состоялось в 1977 году.