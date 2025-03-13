Центр Помпиду в Париже закрывают на пятилетнюю реконструкцию

Сегодня / 12:23
Донателла Версаче покидает пост креативного директора Versace
Сегодня / 16:34
В Китае сеть ресторанов выплатит клиентам компенсацию после того, как подростки помочились в суп
Сегодня / 16:31
Warner Bros. выпустит аниме по манге «All You Nees Is Kill. Грань будущего»
Сегодня / 16:01
Путин: Россия готова прекратить боевые действия на Украине, если это приведет к долгосрочному миру
Сегодня / 15:38
У женщины, дожившей до 117 лет, нашли омолаживающие гены
Сегодня / 15:23
«Я буду танцевать»: появился отрывок из «Шоугерл» с Памелой Андерсон
Сегодня / 15:22
Вышел трейлер документального фильма «Стэн Ли: Последняя глава» о создателе Человека-паука
Сегодня / 14:40
Сериал «Трасса» получит второй сезон
Сегодня / 14:13
Из Москвы запустят прямые рейсы в столицу Вьетнама
Сегодня / 13:51
Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт снимет документалку о реюнионе Oasis
Сегодня / 12:56
Apple призвала обновить iOS из‑за серьезной уязвимости
Сегодня / 12:53
Комитет Совфеда не поддержал законопроект об убийстве животных, которым не нашли хозяев
Сегодня / 12:36
Элизабет Олсен снимется в сериале «Семь сестер» от режиссера «Стальной хватки»
Сегодня / 12:03
В Испании нашли останки древнейшего человека. Их назвали в честь Pink Floyd
Сегодня / 11:50
Джейсон Бейтман сыграл в пародии на «Бэтмена» в рекламе страховки. В роли Женщины-кошки — SZA
Сегодня / 11:27
Джон Хэмм в трейлере сериала Apple TV+ «Твои друзья и соседи»
Сегодня / 11:23
На Москву обрушится 9-балльный шторм
Сегодня / 11:20
Умерла композитор София Губайдулина
Сегодня / 10:40
Ютуб-канал сериала «Друзья» опубликовал первые две серии спин-оффа «Джоуи»
Сегодня / 10:33
Брак втрое повышает риск ожирения у мужчин
Сегодня / 10:20
Неизданные песни Тупака продают за 250 тыс. долларов
Сегодня / 10:05
Блогера предложили лишить австралийской визы из‑за видео c детенышем вомбата
Сегодня / 09:23
Домен .su, созданный для СССР, отключат к 2030 году
Сегодня / 09:05
Фредерик Арно назначен гендиректором итальянского бренда Loro Piana
Сегодня / 08:00
Джефф Дэниелс присоединился к третьему сезону «Терапии»
Сегодня / 07:35
Дмитрий Нагиев дает пощечину Антону Лапенко в трейлере сериала «Актерище»
Сегодня / 06:55
В России собираются запустить обязательную маркировку телефонов и ноутбуков
Сегодня / 00:08
Расселл Кроу сыграет в триллере «Шпион на миллиард долларов» о холодной войне

Центр Помпиду в Париже закрывают на пятилетнюю реконструкцию

Сегодня в 15:04
Фото: DaylightLoren/Getty Images

Крупнейший в Европе музей современного искусства ― парижский Центр Помпиду ― закрывают на масштабную пятилетнюю реконструкцию. Об этом сообщает The Guardian.

10 марта начался вывоз постоянной коллекции, насчитывающей 2000 произведений искусства (всего в коллекции музея 140 тыс. работ). Их переместят в другие выставочные пространства во Франции и по всему миру. 22 сентября здание полностью закроется, чтобы вновь открыться лишь в 2030 году.

Перестанут работать и огромная библиотека, и отдел музыкальных исследований, и ресторан на крыше, и площадки для киносеансов и живых выступлений.

Многие, включая художников, кураторов и местных рабочих, раскритиковали принятую программу реконструкции. Петиция против полного закрытия центра собрала в прошлом году 14,8 тыс. подписей. Ее поддержали среди прочих парижский дилер Даниель Темплон, художник Даниель Бюрен и бывший президент Центра Помпиду Ален Себан. Они считают, что некоторые части здания можно было оставить открытыми на время реконструкции.

Нынешний президент Центра Помпиду Лоран Ле Бон отверг эту идею как невыполнимую. Здание требует значительного технического ремонта, включая удаление асбеста. Масштабный проект по перепланировке интерьера подготовили студии Moreau Kusunoki Architectes и Frida Escobedo Studio. Общая стоимость проекта составляет 485 млн долларов.

Центр Помпиду построен в самом сердце Парижа архитекторами Ренцо Пьяно и Ричардом Роджерсом. Его открытие состоялось в 1977 году.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами