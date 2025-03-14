Disco Elysium получит мобильную версию

В нем знакомые сцены из оригинальной игры увеличены, чтобы уместиться на экране телефона. Текст, который обычно располагается на панели в правой части экрана, был перемещен в центр, а проверка навыков выглядит так, будто для этого нужно бросить пару кубиков.