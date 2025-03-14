Disco Elysium получит мобильную версию

ZA/UM выпустит мобильную версию игры Disco Elysium для Android. Разработчик опубликовал тизер игры.
В нем знакомые сцены из оригинальной игры увеличены, чтобы уместиться на экране телефона. Текст, который обычно располагается на панели в правой части экрана, был перемещен в центр, а проверка навыков выглядит так, будто для этого нужно бросить пару кубиков.
«Мы намерены увлечь пользователей TikTok быстрыми впечатлениями от захватывающего сюжета, искусства и аудио, создав в итоге совершенно новую, глубоко увлекательную форму развлечений», — заявил глава ZA/UM Денис Гавел.
В этом «переосмыслении» Disco Elysium будут 360-градусные сцены, в которых можно будет поворачивать камеру, а также новая озвучка. Ведущий рассказчик Крис Пристман назвал мобильную версию «тем, чем хотели бы быть аудиокниги», и сказал, что она рассчитана на прослушивания короткими сериями.
Disco Elysium считается одной из лучших компьютерных ролевых игр в истории. Она получила BAFTA и несколько лет подряд возглавляла список 100 лучших игр для ПК по версии PC Gamer.