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У женщины, дожившей до 117 лет, нашли омолаживающие гены

Сегодня в 15:38
Фото: Rod Long/Unsplash

В организме Марии Браньяс Мореры — уроженки США, которая до своей смерти в возрасте 117 лет считалась самым старым человеком в мире, — обнаружили омолаживающие гены. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на испанскую газету Ara.

Исследование микробиома и ДНК Браньяс, которое ученые начали проводить еще до ее смерти, показало, что унаследованные ею гены позволяли ее клеткам ощущать себя на 17 лет моложе, чем на самом деле.

Микробиота ее кишечника, которую связывают с важными бактериями в кишечнике человека, была похожа на микробиоту младенца. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного под руководством профессора генетики Университета Барселоны Манеля Эстеллера, ведущего эксперта по вопросам старения.

Команда Эстеллера обнаружила, что Браньяс сохраняла ясность ума почти до самого конца своей жизни. Недуги, с которыми она боролась в течение долгих золотых лет, в основном ограничивались болью в суставах и потерей слуха.

Исследователи отметили, что Браньяс вела здоровый образ жизни, который также помог ей воспользоваться преимуществами ее уникальной генетической структуры. Она придерживалась средиземноморской диеты, включавшей три йогурта в день.

Она избегала употребления алкоголя и курения, любила прогулки и постоянно окружала себя семьей и близкими людьми. Все это, очевидно, помогло ей не допустить ухудшения физического и психического состояния, которое могло бы сократить ее жизнь, заключили исследователи.

Работа Эстеллера о Браньяс стала самым полным исследованием так называемого супердолгожителя — человека, которому 110 лет и больше, — а также дала возможные объяснения долголетию некоторых людей.

Эстеллер и его коллеги надеются, что их работа даст полезную информацию тем, кто занимается разработкой лекарств и методов лечения возрастных заболеваний.

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