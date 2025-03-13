Из Москвы запустят прямые рейсы в столицу Вьетнама

«Возобновление прямых рейсов Vietnam Airlines — очень позитивная новость, в первую очередь для въездного туризма, так как полеты анонсированы в начале летнего сезона, когда традиционно увеличиваются иностранные потоки в Россию. Вьетнам — это огромный рынок, который представляет большой интерес для въездного туризма в силу как численности (население страны — 100 млн человек), так и высокого платежеспособного спроса», — отметил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.