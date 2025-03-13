Из Москвы запустят прямые рейсы в столицу Вьетнама

Vietnam Airlines начнет совершать регулярные рейсы из Москвы в Ханой с 1 мая. Об этом заявил посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Число рейсов в неделю и стоимость билетов пока неизвестны.
«Возобновление прямых рейсов Vietnam Airlines — очень позитивная новость, в первую очередь для въездного туризма, так как полеты анонсированы в начале летнего сезона, когда традиционно увеличиваются иностранные потоки в Россию. Вьетнам — это огромный рынок, который представляет большой интерес для въездного туризма в силу как численности (население страны — 100 млн человек), так и высокого платежеспособного спроса», — отметил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.
Vietnam Airlines приостановила рейсы в Россию с началом пандемии. До марта 2022 года авиакомпания выполняла в Москву по три рейса в неделю.
Сейчас прямые рейсы в Хошимин осуществляет «Аэрофлот», который с 22 марта запускает также рейсы на вьетнамский курорт Нячанг.