Из Москвы запустят прямые рейсы в столицу Вьетнама

Сегодня / 12:23
Донателла Версаче покидает пост креативного директора Versace
Сегодня / 14:40
Сериал «Трасса» получит второй сезон
Сегодня / 13:51
Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт снимет документалку о реюнионе Oasis
Сегодня / 12:53
Комитет Совфеда не поддержал законопроект об убийстве животных, которым не нашли хозяев
Сегодня / 12:36
Элизабет Олсен снимется в сериале «Семь сестер» от режиссера «Стальной хватки»
Сегодня / 12:03
В Испании нашли останки древнейшего человека. Их назвали в честь Pink Floyd
Сегодня / 11:50
Джейсон Бейтман сыграл в пародии на «Бэтмена» в рекламе страховки. В роли Женщины-кошки — SZA
Сегодня / 11:27
Джон Хэмм в трейлере сериала Apple TV+ «Твои друзья и соседи»
Сегодня / 11:23
На Москву обрушится 9-балльный шторм
Сегодня / 11:20
Умерла композитор София Губайдулина
Сегодня / 10:40
Ютуб-канал сериала «Друзья» опубликовал первые две серии спин-оффа «Джоуи»
Сегодня / 10:33
Брак втрое повышает риск ожирения у мужчин
Сегодня / 10:20
Неизданные песни Тупака продают за 250 тыс. долларов
Сегодня / 10:05
Блогера предложили лишить австралийской визы из‑за видео c детенышем вомбата
Сегодня / 09:23
Домен .su, созданный для СССР, отключат к 2030 году
Сегодня / 09:05
Фредерик Арно назначен гендиректором итальянского бренда Loro Piana
Сегодня / 08:00
Джефф Дэниелс присоединился к третьему сезону «Терапии»
Сегодня / 07:35
Дмитрий Нагиев дает пощечину Антону Лапенко в трейлере сериала «Актерище»
Сегодня / 06:55
В России собираются запустить обязательную маркировку телефонов и ноутбуков
Сегодня / 00:08
Расселл Кроу сыграет в триллере «Шпион на миллиард долларов» о холодной войне
Сегодня / 23:03
СМИ: Netflix предложил Дэниелу Крейгу роль в «Хрониках Нарнии» Греты Гервиг
Сегодня / 22:12
Тайка Вайтити снимется в драме «Place to Be» Корнеля Мундруцо
Сегодня / 21:10
Amazon MGM Studios выпустит байопик о гольфисте Тайгере Вудсе
Вчера / 20:15
Джейкоб Элорди и Дейзи Эдгар-Джонс и их тайный роман в тизере-трейлере «На быстрых лошадях»
Вчера / 19:04
Наташа Лионн уходит в бега в тизере второго сезона «Покерфейса»
Вчера / 18:40
Netflix показал трейлер «Ловушки» — нового сериала по роману Харлана Кобена
Вчера / 18:02
Сэди Синк из «Очень странных дел» сыграет в «Человеке-пауке-4»
Вчера / 17:42
Вышел тизер «Это Spinal Tap-2». Премьера сиквела состоится осенью 2025 года

Из Москвы запустят прямые рейсы в столицу Вьетнама

Сегодня в 14:13
Фото: vlg/Getty Images

Vietnam Airlines начнет совершать регулярные рейсы из Москвы в Ханой с 1 мая. Об этом заявил посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Число рейсов в неделю и стоимость билетов пока неизвестны.

«Возобновление прямых рейсов Vietnam Airlines — очень позитивная новость, в первую очередь для въездного туризма, так как полеты анонсированы в начале летнего сезона, когда традиционно увеличиваются иностранные потоки в Россию. Вьетнам — это огромный рынок, который представляет большой интерес для въездного туризма в силу как численности (население страны — 100 млн человек), так и высокого платежеспособного спроса», — отметил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

Vietnam Airlines приостановила рейсы в Россию с началом пандемии. До марта 2022 года авиакомпания выполняла в Москву по три рейса в неделю.

Сейчас прямые рейсы в Хошимин осуществляет «Аэрофлот», который с 22 марта запускает также рейсы на вьетнамский курорт Нячанг.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами