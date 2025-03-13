Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт снимет документалку о реюнионе Oasis

Группа Oasis объявила о создании документального фильма во время их реюнион-тура. Создателем и продюсером картины выступит Стивен Найт, известный по «Острым козырькам» и «Локу», пишет Variety.
Постановщиками ленты станут Дилан Саузерн и Уилл Лавлейс, работавшие над документалкой о LCD Soundsystem «Заткнись и играй хиты» и «Встретимся в ванной» по одноименной книге Лиззи Гудман.
Проект Oasis будет спродюсирован Magna Studios, продюсерами выступят Сэм Бриджер и Гай Хили, а исполнительными продюсерами — Мариса Клиффорд и Кейт Шепард. Дистрибуцией займется Sony Music Vision. Дата выхода фильма пока не определена.
Легендарная брит-поп-группа анонсировала долгожданный реюнион-тур в августе 2024 года. Первые за 16 лет концерты коллектива состоятся в Великобритании, Северной и Южной Америке, Австралии, Японии и Южной Корее.