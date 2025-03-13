Комитет Совфеда не поддержал законопроект об убийстве животных, которым не нашли хозяев

Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству не поддержал законопроект об умерщвлении животных в приютах. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы комитета Андрея Клишаса, инициатива «напрямую противоречит конституционно-правовому регулированию в данной сфере». «Решения Конституционного суда не подлежат пересмотру. Они обязательны для всех органов власти, включая федеральный парламент», — заявил он.
Законопроект предлагал разрешить субъектам России самостоятельно устанавливать сроки содержания животных в приютах, а по истечении этого времени усыплять питомцев. Инициативу внесли в Госдуму пару дней назад. Ее соавторами выступили три депутата нижней палаты от Татарстана.
По состоянию на март 2025 года в 17 субъектах России приняты законы, разрешающие убийство уличных кошек и собак. Эти меры стали возможны после того, как летом 2023 года регионам приняты законы, разрешающие убийство уличных кошек и собак. Эти меры стали возможны после того, как летом 2023 года регионам предоставили право самостоятельно определять политику в отношении бездомных животных.
Большинство региональных законов разрешают убивать животных, лишь если они агрессивны, представляют опасность для человека или неизлечимо больны. Однако поправки, принятые в Бурятии и Астраханской области, позволяли также умерщвлять питомцев, которым просто не нашли хозяев в установленный срок.
Такие меры вызвали жесткую критику зоозащитников. Бурятские активисты смогли добиться отмены этой нормы в Верховном суде республики. После этого региональные законы рассмотрел Конституционный суд.
В июле 2024 года КС постановил, что убийство животных может быть лишь исключительной мерой. Оно допустимо, только если существует опасность для граждан или в регионе сложилась экстраординарная ситуация, а другие способы ее решить не могут. При этом умерщвление животных может разрешаться лишь на время и с установлением разумного срока, за который хозяин сможет найти свое животное.