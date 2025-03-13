Комитет Совфеда не поддержал законопроект об убийстве животных, которым не нашли хозяев

В июле 2024 года КС постановил, что убийство животных может быть лишь исключительной мерой. Оно допустимо, только если существует опасность для граждан или в регионе сложилась экстраординарная ситуация, а другие способы ее решить не могут. При этом умерщвление животных может разрешаться лишь на время и с установлением разумного срока, за который хозяин сможет найти свое животное.