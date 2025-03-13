Элизабет Олсен снимется в сериале «Семь сестер» от режиссера «Стальной хватки»

Звезда MCU Элизабет Олсен присоединилась к актерскому составу сериала «Seven Sisters» («Семь сестер»), пишет Deadline.
Исполнительными продюсерами шоу выступают Уилл Арбери («Наследники», «Ирма Веп»), режиссер Шон Деркин («Стальная хватка», «Связанные насмерть») и Гарретт Баш («Чем мы заняты в тени», «Рипли»).
Проект FX Productions расскажет о большой дружной семье, которая начинает распадаться, когда одна из сестер (Олсен) начинает общаться с голосом, не слышимым никем, кроме нее.
В проекте Олсен воссоединится с Деркиным спустя полтора десятилетия после отмеченного наградами дебюта режиссера «Марта Марси Мэй Марлен».
Недавно Деркин написал, снял и спродюсировал «Стальную хватку» для A24, который получил премию National Board of Review Awards. В ближайшее время он вновь поработает со студией над картиной «Deep Cuts», главные роли в которой исполнят Сирша Ронан и Остин Батлер.