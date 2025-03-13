Донателла Версаче покидает пост креативного директора Versace. Об этом модельер сообщила в своих соцсетях.
«Для меня было величайшей честью в жизни продолжить наследие моего брата Джанни. Он был настоящим гением, и я надеюсь, что мне досталась часть его духа и упорства», — отметила Версаче.
С 1 апреля ее место займет Дарио Витале, который ранее работал в Miu Miu. Донателла теперь будет выполнять роль амбассадора бренда.
«В своей новой роли главного амбассадора бренда я останусь самым страстным сторонником Versace. Versace — в моей ДНК и всегда в моем сердце», — добавила она.
Донателла возглавила Versace в 1997 году после убийства ее брата, Джанни Версаче. С тех пор она играла важную роль в формировании идентичности бренда в современную эпоху.