Донателла Версаче покидает пост креативного директора Versace

Сегодня / 11:23
На Москву обрушится 9-балльный шторм
Сегодня / 12:53
Комитет Совфеда не поддержал законопроект об убийстве животных, которым не нашли хозяев
Сегодня / 12:36
Элизабет Олсен снимется в сериале «Семь сестер» от режиссера «Стальной хватки»
Сегодня / 12:03
В Испании нашли останки древнейшего человека. Их назвали в честь Pink Floyd
Сегодня / 11:50
Джейсон Бейтман сыграл в пародии на «Бэтмена» в рекламе страховки. В роли Женщины-кошки — SZA
Сегодня / 11:27
Джон Хэмм в трейлере сериала Apple TV+ «Твои друзья и соседи»
Сегодня / 11:20
Умерла композитор София Губайдулина
Сегодня / 10:40
Ютуб-канал сериала «Друзья» опубликовал первые две серии спин-оффа «Джоуи»
Сегодня / 10:33
Брак втрое повышает риск ожирения у мужчин
Сегодня / 10:20
Неизданные песни Тупака продают за 250 тыс. долларов
Сегодня / 10:05
Блогера предложили лишить австралийской визы из‑за видео c детенышем вомбата
Сегодня / 09:23
Домен .su, созданный для СССР, отключат к 2030 году
Сегодня / 09:05
Фредерик Арно назначен гендиректором итальянского бренда Loro Piana
Сегодня / 08:00
Джефф Дэниелс присоединился к третьему сезону «Терапии»
Сегодня / 07:35
Дмитрий Нагиев дает пощечину Антону Лапенко в трейлере сериала «Актерище»
Сегодня / 06:55
В России собираются запустить обязательную маркировку телефонов и ноутбуков
Сегодня / 00:08
Расселл Кроу сыграет в триллере «Шпион на миллиард долларов» о холодной войне
Сегодня / 23:03
СМИ: Netflix предложил Дэниелу Крейгу роль в «Хрониках Нарнии» Греты Гервиг
Сегодня / 22:12
Тайка Вайтити снимется в драме «Place to Be» Корнеля Мундруцо
Сегодня / 21:10
Amazon MGM Studios выпустит байопик о гольфисте Тайгере Вудсе
Вчера / 20:15
Джейкоб Элорди и Дейзи Эдгар-Джонс и их тайный роман в тизере-трейлере «На быстрых лошадях»
Вчера / 19:04
Наташа Лионн уходит в бега в тизере второго сезона «Покерфейса»
Вчера / 18:40
Netflix показал трейлер «Ловушки» — нового сериала по роману Харлана Кобена
Вчера / 18:02
Сэди Синк из «Очень странных дел» сыграет в «Человеке-пауке-4»
Вчера / 17:42
Вышел тизер «Это Spinal Tap-2». Премьера сиквела состоится осенью 2025 года
Вчера / 17:31
Spotify выплатил рекордные роялти в прошлом году — 10 млрд долларов
Вчера / 17:18
Египет захотел провести несколько матчей чемпионата мира по футболу 2034 года
Вчера / 16:55
Disney показал дебютный трейлер киноадаптации «Лило и Стича»

Донателла Версаче покидает пост креативного директора Versace

Сегодня в 12:23
Фото: WPA Pool/Getty Images

Донателла Версаче покидает пост креативного директора Versace. Об этом модельер сообщила в своих соцсетях.

«Для меня было величайшей честью в жизни продолжить наследие моего брата Джанни. Он был настоящим гением, и я надеюсь, что мне досталась часть его духа и упорства», — отметила Версаче.

С 1 апреля ее место займет Дарио Витале, который ранее работал в Miu Miu. Донателла теперь будет выполнять роль амбассадора бренда.

«В своей новой роли главного амбассадора бренда я останусь самым страстным сторонником Versace. Versace — в моей ДНК и всегда в моем сердце», — добавила она.

Донателла возглавила Versace в 1997 году после убийства ее брата, Джанни Версаче. С тех пор она играла важную роль в формировании идентичности бренда в современную эпоху.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами