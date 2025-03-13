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В Испании нашли останки древнейшего человека. Их назвали в честь Pink Floyd

Сегодня в 12:03
Фото: Grianghraf/Unsplash

В Испании обнаружили фрагменты костей самого древнего из известных человеческих лиц в Западной Европе, сообщил The Guardian.

Окаменелые останки представляют собой левую щеку и верхнюю челюсть взрослого представителя вымершего вида человека, который жил и умер на Пиренейском полуострове между 1,1 и 1,4 млн лет назад.

Открытие позволяет предположить, что по крайней мере две формы древнего человека обитали в этом регионе в раннем плейстоцене. В то время пещера была окружена лесом, богатым дикими животными, с реками и ручьями.

«Эта работа представляет новое действующее лицо в истории эволюции человека в Европе», — сказала доктор Роза Угет из Университета Ровира-и-Виргили в южной Каталонии, которая помогала обнаружить окаменелости в пещере Сима-дель-Элефанте («Яма слона») недалеко от Атапуэрки в Бургосе.

Ранние люди попали в Евразию из Африки не менее 1,8 млн лет назад, о чем свидетельствуют пять черепов, обнаруженных в Дманиси (Грузия). Черепа относятся к Homo erectus, первому раннему виду человека, покинувшему Африканский континент.

До сих пор самыми ранними останками человека в Западной Европе были фрагменты челюстных костей и зубов возрастом 1,1–1,2 млн лет из Сима-дель-Элефанте. Более молодые человеческие останки, датируемые 800 тыс. лет назад, были обнаружены в соседней пещере Гран-Долина (Гигантская карстовая воронка). Особые черты последних заставили исследователей считать их отдельным видом, а именно Homo antecessor, или человек-предшественник.

В журнале Nature испанцы пишут, что недавно найденные останки более примитивны, чем Homo antecessor, но напоминают Homo erectus. Учитывая неопределенность с идентификацией ископаемых, команда обозначила вид Homo affinis erectus, что отражает его близкое родство с более древним человеком.

Неформально исследователи прозвали окаменелость «Пинк» в честь группы Pink Floyd, чей альбом «The Dark Side of the Moon» переводится на латынь как «La cara oculta de la Luna», где cara oculta означает «скрытое лицо».

Доктор Мария Мартинон-Торрес, директор Национального центра исследований эволюции человека в Бургосе, говорит, что среди отличительных особенностей «Пинка» — более плоское строение носа, чем у Homo antecessor, который имеет более современное лицо и выдающиеся носовые кости Homo sapiens.

Крис Стрингер, руководитель исследований по эволюции человека в Музее естественной истории в Лондоне, назвал окаменелость «очень важной находкой». В 2023 году Стрингер и другие исследователи определили период резкого похолодания около 1,1 млн лет назад, который мог вытеснить ранних людей из Западной Европы, что, возможно, объясняет другую популяцию, найденную в Сима-дель-Элефанте впоследствии.

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