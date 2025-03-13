В Испании нашли останки древнейшего человека. Их назвали в честь Pink Floyd

До сих пор самыми ранними останками человека в Западной Европе были фрагменты челюстных костей и зубов возрастом 1,1–1,2 млн лет из Сима-дель-Элефанте. Более молодые человеческие останки, датируемые 800 тыс. лет назад, были обнаружены в соседней пещере Гран-Долина (Гигантская карстовая воронка). Особые черты последних заставили исследователей считать их отдельным видом, а именно Homo antecessor, или человек-предшественник.