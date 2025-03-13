Страховая компания State Farm сняла рекламу с участием звезды «Озарка» Джейсона Бейтмана. Креативщики показали супергероев Готэма без лишнего пафоса.
Бейтман сыграл приспешника Темного рыцаря, который попадает в неловкие ситуации. В ролике также появляются стример Кай Сенат в роли жителя Готэма, поп-певица SZA в роли Женщины-кошки, инфлюэнсер Джордан Хоулетт в роли комиссара Джеймса Гордона.
Рекламу снял режиссер «Трансформеров-3» Брайан Бакли. Он вдохновился серией юмористических зарисовок «Бэтмен против Бейтмана» от Highdive Advertising, поэтому в его видео настоящий супергерой также появляется.
В комментариях к ролику интересуются, почему рекламу не показали на прошедшем Супербоуле. «Афиша Daily» сделала подборку оригинальных видео, на которые компании тратят миллионы долларов, чтобы показать во время самой просматриваемой трансляции в США.