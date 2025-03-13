На Москву обрушится 9-балльный шторм

С вечера 12 марта в столице начались дожди, которые, по словам Тишковца, станут самыми массированными с начала весны. Температура воздуха в пятницу благодаря антициклону достигнет от +12 до +15 градусов. Это станет самым высоким показателем с начала года и побьет рекорд 2002-го, когда 14 марта температура поднималась до +11,5 градуса, прогнозирует синоптик.