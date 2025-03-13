На Москву обрушится 9-балльный шторм

В пятницу, 14 марта, на Москву обрушится сильный шторм — в 9 баллов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Пик шторма придется на период с 15.00 до 18.00. Порывы ветра будут достигать опасных 18–23 метров в секунду.
«При таком ветре воздушный поток давит силой до 30–35 килограммов на метр площади и, как правило, ломает ветви и сучья деревьев, клонит деревья к земле, задерживает движение пешехода, сносит шаткие конструкции, может повредить шифер с крыш и дымовые трубы», ― отметил Тишковец.
Зона штормового ветра распространится на всю Центральную Россию ― от Верхневолжья до Черноземья. К выходным ветер стихнет, но резко похолодает, из‑за чего на дорогах образуется гололедица.
С вечера 12 марта в столице начались дожди, которые, по словам Тишковца, станут самыми массированными с начала весны. Температура воздуха в пятницу благодаря антициклону достигнет от +12 до +15 градусов. Это станет самым высоким показателем с начала года и побьет рекорд 2002-го, когда 14 марта температура поднималась до +11,5 градуса, прогнозирует синоптик.
В первой половине марта в Москве установилась почти рекордно теплая погода. Благодаря этому в столице начали массово распускаться подснежники.