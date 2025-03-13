Джон Хэмм в трейлере сериала Apple TV+ «Твои друзья и соседи»

Сюжет рассказывает об Эндрю Купере — управляющем хедж-фондом, чья прекрасная жизнь в чрезвычайно богатом районе Вестмонт-Виллидж сначала рушится из‑за внезапного развода с женой, а затем его и вовсе увольняют с позором.