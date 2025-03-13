Джон Хэмм в трейлере сериала Apple TV+ «Твои друзья и соседи»

Apple TV+ опубликовал первый трейлер сериала «Твои друзья и соседи». Его премьера состоится 11 апреля.
Сюжет рассказывает об Эндрю Купере — управляющем хедж-фондом, чья прекрасная жизнь в чрезвычайно богатом районе Вестмонт-Виллидж сначала рушится из‑за внезапного развода с женой, а затем его и вовсе увольняют с позором.
Тогда отчаявшийся Купер решает начать грабить дома своих богатых соседей. «Жизнь сводится к серии взаимосвязанных решений. Никто никогда не заподозрит такого парня, как я», — говорит он в трейлере.
Главную роль исполнил Джон Хэмм («Безумцы»). В актерский состав также вошли Аманда Пит, Оливия Манн, Хун Ли, Изабель Гравитт и другие. В качестве шоураннера выступил создатель драмы «Банши» Джонатан Троппер.