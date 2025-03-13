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Неизданные песни Тупака продают за 250 тыс. долларов

Сегодня в 10:20
Фото: Raymond Boyd/Getty Images

Аукцион Moments in Time выставил на продажу сборник неизданных песен Тупака Шакура.

Коллекция включает рукописные тексты и кассету с записями, которые рэпер сделал в 1990–1991 году для альбома группы Jesse and the Kidz. Пластинка так и не увидела свет из‑за трагической смерти одного из участников.

В трех песен на альбоме ― «Leave Us Kidz Alone», «Streetz Got Ya Babies» и «Bedtime Storiez» ― 2Pac выступает ведущим вокалистом.

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© Moments in Time
2/3
© Moments in Time
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© Moments in Time

Аукцион не объявил стартовую цену, но, по данным TMZ, коллекция оценивается в 250 тыс. долларов США. Лот предназначен лишь для частной продажи.

Тупак Шакур был застрелен 7 сентября 1996 года в автомобиле по пути домой после поединка боксеров Майка Тайсона и Брюса Селдона. Врачи были вынуждены ввести рэпера в искусственную кому, а 13 сентября хип-хоп-икона скончался от остановки сердца.

В 2023 году в убийстве Шакура обвинили Дуэйна Keefe D Дэвиса. Он ― последний живой свидетель убийства рэпера, Дэвис находился в автомобиле, из которого застрелили Тупака. Однако, по словам обвиняемого, стрельбу вел не он, а его племянник Орландо Baby Lane Андерсон, который незадолго до убийства подрался с рэпером в казино. Процесс по делу Дэвиса отложили до февраля 2026 года.

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