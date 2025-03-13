Неизданные песни Тупака продают за 250 тыс. долларов

В 2023 году в убийстве Шакура обвинили Дуэйна Keefe D Дэвиса. Он ― последний живой свидетель убийства рэпера, Дэвис находился в автомобиле, из которого застрелили Тупака. Однако, по словам обвиняемого, стрельбу вел не он, а его племянник Орландо Baby Lane Андерсон, который незадолго до убийства подрался с рэпером в казино. Процесс по делу Дэвиса отложили до февраля 2026 года.