Брак втрое повышает риск ожирения у мужчин

С 1990 года уровень ожирения в мире вырос более чем в два раза. Сейчас более 2,5 млрд взрослых и детей имеют избыточный вес или ожирение. По прогнозам, к 2050 году от лишнего веса будут страдать более половины взрослых и треть детей во всем мире.