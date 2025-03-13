Брак втрое повышает риск ожирения у мужчин

Брак в три раза повышает вероятность ожирения среди мужчин, выяснили ученые из Национального института кардиологии в Варшаве. Результатами их исследования поделился The Guardian.
Доклад, представленный на Европейском конгрессе по ожирению в Малаге (Испания), показал, что вероятность ожирения у женатых мужчин в 3,2 раза выше, чем у неженатых. При этом у замужних женщин риск ожирения не увеличивался.
Вероятность избыточного веса у замужних увеличивается на 62% у мужчин и на 39% у женщин.
Возраст также стал существенным фактором, влияющим на увеличение веса: каждый год увеличения возраста повышает риск избыточного веса на 3% у мужчин и 4% у женщин, а риск ожирения — на 4% у мужчин и 6% у женщин.
Некоторые факторы, по словам ученых, влияют на вероятность ожирения только у женщин. Депрессия удваивала риск ожирения у женщин, недостаточная медицинская грамотность увеличивала его на 43%, а ожирение чаще встречалось у женщин, живущих в небольших населенных пунктах. Ни один из этих факторов не увеличивал риск ожирения у мужчин.
Ученые изучили медицинские данные и данные об общем состоянии здоровья 2 405 человек, средний возраст которых составлял 50 лет. Статистический анализ позволил выявить связь между увеличением массы тела и возрастом, семейным положением, психическим здоровьем и другими факторами.
С 1990 года уровень ожирения в мире вырос более чем в два раза. Сейчас более 2,5 млрд взрослых и детей имеют избыточный вес или ожирение. По прогнозам, к 2050 году от лишнего веса будут страдать более половины взрослых и треть детей во всем мире.