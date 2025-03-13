Блогера предложили лишить австралийской визы из‑за видео c детенышем вомбата

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что Джонс возмутительно разлучила вомбата с матерью. «Может быть, она попробует провернуть такое с другими австралийскими животными. Заберите у матери детеныша крокодила и посмотрите, что из этого выйдет. Возьмите другое животное, которое действительно может дать отпор, а не красть детеныша вомбата у его матери. Посмотрим, как вы будете действовать», — сказал он на пресс-конференции, когда его спросили об инциденте.