Блогера предложили лишить австралийской визы из‑за видео c детенышем вомбата

Власти Австралии начали проверку в отношении американской блогерки-охотницы после публикации ее видео, на котором она отнимает детеныша вомбата у его матери. Об этом сообщил The Guardian.
На кадрах видно, как охотница из Монтаны Сэм Джонс хватает детеныша вомбата, пока он гуляет со своей матерью. «Я поймала детеныша вомбата», — говорит Джонс в камеру, наблюдая за шипением и визгом животного. «Так, мама вон там, и она в бешенстве», — добавляет блогерка. Затем она кладет вомбата обратно на обочину дороги.
Ролик осудили и раскритиковали в сети. После этого Джонс закрыла доступ к своему инстаграму* и удалила тикток-аккаунт с таким же именем.
Министр внутренних дел Тони Берк заявил, что ведомство «изучает условия» выдачи визы Джонс, чтобы определить, «было ли нарушено иммиграционное законодательство». «В любом случае, учитывая уровень проверки, с которой она столкнется, если снова попросит визу, я удивлюсь, если она решится на это», — сказал он.
Джонс попыталась оправдаться, заявив, что не причинила вреда детенышу и держала его в руках совсем недолго. «Для всех, кто волнуется и недоволен, я осторожно подержала малыша в течение одной минуты, а затем вернула к маме», — написала она.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что Джонс возмутительно разлучила вомбата с матерью. «Может быть, она попробует провернуть такое с другими австралийскими животными. Заберите у матери детеныша крокодила и посмотрите, что из этого выйдет. Возьмите другое животное, которое действительно может дать отпор, а не красть детеныша вомбата у его матери. Посмотрим, как вы будете действовать», — сказал он на пресс-конференции, когда его спросили об инциденте.
Доктор Ди Эванс, старший научный сотрудник австралийского отделения RSPCA, сказала, что видео демонстрирует «вопиющее пренебрежение» к местной дикой природе. «Очевидны страдания, вызванные этим бездушным поступком: вомбат кричит, зовя свою мать, а мать крайне встревожена. Изъятие детенышей у матери крайне неприятно, и любая разлука вредна. На видео видна эта крепкая материнская связь», — прокомментировала она.
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