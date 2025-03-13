Ютуб-канал сериала «Друзья» опубликовал первые две серии спин-оффа «Джоуи»

Сюжет рассказывает о том, как Джоуи уезжает из Нью-Йорка в Голливуд, чтобы поднять свою актерскую карьеру «на новый уровень», и воссоединяется со своей взбалмошной сестрой Джиной и 20-летним гениальным племянником Майклом.