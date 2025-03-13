Ютуб-канал сериала «Друзья» опубликовал первые две серии спин-оффа «Джоуи»

Вчера / 18:02
Сэди Синк из «Очень странных дел» сыграет в «Человеке-пауке-4»
Сегодня / 10:33
Брак втрое повышает риск ожирения у мужчин
Сегодня / 10:20
Неизданные песни Тупака продают за 250 тыс. долларов
Сегодня / 10:05
Блогера предложили лишить австралийской визы из‑за видео c детенышем вомбата
Сегодня / 09:23
Домен .su, созданный для СССР, отключат к 2030 году
Сегодня / 09:05
Фредерик Арно назначен гендиректором итальянского бренда Loro Piana
Сегодня / 08:00
Джефф Дэниелс присоединился к третьему сезону «Терапии»
Сегодня / 07:35
Дмитрий Нагиев дает пощечину Антону Лапенко в трейлере сериала «Актерище»
Сегодня / 06:55
В России собираются запустить обязательную маркировку телефонов и ноутбуков
Сегодня / 00:08
Расселл Кроу сыграет в триллере «Шпион на миллиард долларов» о холодной войне
Сегодня / 23:03
СМИ: Netflix предложил Дэниелу Крейгу роль в «Хрониках Нарнии» Греты Гервиг
Сегодня / 22:12
Тайка Вайтити снимется в драме «Place to Be» Корнеля Мундруцо
Сегодня / 21:10
Amazon MGM Studios выпустит байопик о гольфисте Тайгере Вудсе
Вчера / 20:15
Джейкоб Элорди и Дейзи Эдгар-Джонс и их тайный роман в тизере-трейлере «На быстрых лошадях»
Вчера / 19:04
Наташа Лионн уходит в бега в тизере второго сезона «Покерфейса»
Вчера / 18:40
Netflix показал трейлер «Ловушки» — нового сериала по роману Харлана Кобена
Вчера / 17:42
Вышел тизер «Это Spinal Tap-2». Премьера сиквела состоится осенью 2025 года
Вчера / 17:31
Spotify выплатил рекордные роялти в прошлом году — 10 млрд долларов
Вчера / 17:18
Египет захотел провести несколько матчей чемпионата мира по футболу 2034 года
Вчера / 16:55
Disney показал дебютный трейлер киноадаптации «Лило и Стича»
Вчера / 16:27
«Меня повысили до ведьмы»: Йоко Оно говорит о жизни с Джоном Ленноном в трейлере «С глазу на глаз»
Вчера / 16:21
В Берлине возродят балет Серебренникова «Нуреев». Его запретили в РФ из‑за закона о гей-пропаганде
Вчера / 15:26
Дмитрий Нагиев и Егор Крид ― главные сигма-бои, по мнению россиян
Вчера / 15:17
Вышел трейлер фильма «Неприглашенная» с Уолтоном Гоггинсом, Элизабет Ризер и Педро Паскалем
Вчера / 14:16
Продажи антидепрессантов в России побили очередной рекорд
Вчера / 14:15
Саратовские ученые научились предсказывать булимию и анорексию
Вчера / 13:45
Средневековое кольцо, найденное в поле, могут продать за 18 тысяч фунтов стерлингов
Вчера / 12:57
В Москве начали массово распускаться подснежники

Ютуб-канал сериала «Друзья» опубликовал первые две серии спин-оффа «Джоуи»

Сегодня в 10:40
Фото: Warner Bros. Television

На официальном ютуб-канале сериала «Друзья» опубликовали первые два эпизода спин-оффа «Джоуи».

В центре сериала — остроумный ловелас Джоуи Триббиани, сыгранный Мэттом ЛеБланом. Это первый раз, когда «Джоуи» становится доступным с момента дебюта в 2004 году.

Сюжет рассказывает о том, как Джоуи уезжает из Нью-Йорка в Голливуд, чтобы поднять свою актерскую карьеру «на новый уровень», и воссоединяется со своей взбалмошной сестрой Джиной и 20-летним гениальным племянником Майклом.

Помимо ЛеБлана, в проекте снялись Дреа де Маттео, Пауло Костанцо, Дженнифер Кулидж и Андреа Андерс. Проект выходил с 2004 по 2006 годы и получил 46 эпизодов.

Пилотный эпизод сериала собрал впечатляющие 18,6 млн зрителей. Однако постепенно зрительская аудитория стала значительно снижаться.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами