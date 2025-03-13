Ютуб-канал сериала «Друзья» опубликовал первые две серии спин-оффа «Джоуи»

На официальном ютуб-канале сериала «Друзья» опубликовали первые два эпизода спин-оффа «Джоуи».
В центре сериала — остроумный ловелас Джоуи Триббиани, сыгранный Мэттом ЛеБланом. Это первый раз, когда «Джоуи» становится доступным с момента дебюта в 2004 году.
Сюжет рассказывает о том, как Джоуи уезжает из Нью-Йорка в Голливуд, чтобы поднять свою актерскую карьеру «на новый уровень», и воссоединяется со своей взбалмошной сестрой Джиной и 20-летним гениальным племянником Майклом.
Помимо ЛеБлана, в проекте снялись Дреа де Маттео, Пауло Костанцо, Дженнифер Кулидж и Андреа Андерс. Проект выходил с 2004 по 2006 годы и получил 46 эпизодов.
Пилотный эпизод сериала собрал впечатляющие 18,6 млн зрителей. Однако постепенно зрительская аудитория стала значительно снижаться.