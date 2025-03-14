Минтранс предлагает установить дорожные знаки для парковки электросамокатов

Водителям электросамокатов также хотят запретить передвигаться по тротуарам за исключением случаев, когда вес самоката составляет меньше 35 кг и рядом нет велодорожек. Еще водителям запретят требовать от пешеходов пропустить СИМ, в том числе с помощью звукового сигнала.