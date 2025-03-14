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Минтранс предлагает установить дорожные знаки для парковки электросамокатов

Сегодня в 10:42
Фото: Martin Katler/Unsplash

Министерство транспорта подготовило поправки в ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил РБК со ссылкой на рабочую версию проекта изменений в ПДД.

Минтранс предлагает создать специальные дорожные знаки для парковки СИМ, которые установит Госавтоинспекция. Если таких знаков не будет, то можно парковаться только там, где самокаты не будут мешать пешеходам.

Водителям электросамокатов также хотят запретить передвигаться по тротуарам за исключением случаев, когда вес самоката составляет меньше 35 кг и рядом нет велодорожек. Еще водителям запретят требовать от пешеходов пропустить СИМ, в том числе с помощью звукового сигнала.

В жилой зоне у пешеходов будет приоритет, но они будут обязаны избегать создания необоснованных помех движению СИМ. При приближении к пешеходам водители самокатов должны будут замедлиться до 10 км/ч. Максимальная скорость не должна быть больше 25 км/ч.

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