Фредерик Арно назначен гендиректором итальянского бренда Loro Piana

Фредерик Арно, сын богатейшего человека Франции Бернара Арно, стал генеральным директором Loro Piana. Об этом сообщает Vogue Business.
Loro Piana ― итальянский бренд одежды из шерсти и кашемира класса люкс. Компания входит в конгломерат LVMH, которым руководит Бернар Арно.
Текущий CEO Loro Piana Дамьен Бертран назначен заместителем генерального директора Louis Vuitton. В течение переходного периода Фредерик Арно будет работать с ним на посту руководителя бренда.
Еще одна кадровая перестановка ― глава Fendi Пьер-Эммануэль Анжелоглу переходит в Dior на должность заместителя гендиректора.
В настоящее время Фредерик Арно занимает пост председателя и генерального директора часового подразделения LVMH, курируя бренды Tag Heuer, Hublot и Zenith.
«С этим новым назначением четвертый ребенок Бернара Арно делает стратегический переход из сферы „жесткой роскоши“ (часы и ювелирные изделия) в моду — основной бизнес LVMH», ― отмечает Vogue Business.
Другие члены семьи Арно также занимают руководящие посты в LVMH. Дельфина Арно ― гендиректор Christian Dior Couture, Антуан Арно отвечает за коммуникации конгломерата и председательствует в совете директоров Loro Piana, Александр Арно ― замгендиректора винного подразделения LVMH, Жак Арно возглавляет направление Louis Vuitton, занимающееся часами.