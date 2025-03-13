Фредерик Арно назначен гендиректором итальянского бренда Loro Piana

Вчера / 18:02
Сэди Синк из «Очень странных дел» сыграет в «Человеке-пауке-4»
Сегодня / 10:40
Ютуб-канал сериала «Друзья» опубликовал первые две серии спин-оффа «Джоуи»
Сегодня / 10:33
Брак втрое повышает риск ожирения у мужчин
Сегодня / 10:20
Неизданные песни Тупака продают за 250 тыс. долларов
Сегодня / 10:05
Блогера предложили лишить австралийской визы из‑за видео c детенышем вомбата
Сегодня / 09:23
Домен .su, созданный для СССР, отключат к 2030 году
Сегодня / 08:00
Джефф Дэниелс присоединился к третьему сезону «Терапии»
Сегодня / 07:35
Дмитрий Нагиев дает пощечину Антону Лапенко в трейлере сериала «Актерище»
Сегодня / 06:55
В России собираются запустить обязательную маркировку телефонов и ноутбуков
Сегодня / 00:08
Расселл Кроу сыграет в триллере «Шпион на миллиард долларов» о холодной войне
Сегодня / 23:03
СМИ: Netflix предложил Дэниелу Крейгу роль в «Хрониках Нарнии» Греты Гервиг
Сегодня / 22:12
Тайка Вайтити снимется в драме «Place to Be» Корнеля Мундруцо
Сегодня / 21:10
Amazon MGM Studios выпустит байопик о гольфисте Тайгере Вудсе
Вчера / 20:15
Джейкоб Элорди и Дейзи Эдгар-Джонс и их тайный роман в тизере-трейлере «На быстрых лошадях»
Вчера / 19:04
Наташа Лионн уходит в бега в тизере второго сезона «Покерфейса»
Вчера / 18:40
Netflix показал трейлер «Ловушки» — нового сериала по роману Харлана Кобена
Вчера / 17:42
Вышел тизер «Это Spinal Tap-2». Премьера сиквела состоится осенью 2025 года
Вчера / 17:31
Spotify выплатил рекордные роялти в прошлом году — 10 млрд долларов
Вчера / 17:18
Египет захотел провести несколько матчей чемпионата мира по футболу 2034 года
Вчера / 16:55
Disney показал дебютный трейлер киноадаптации «Лило и Стича»
Вчера / 16:27
«Меня повысили до ведьмы»: Йоко Оно говорит о жизни с Джоном Ленноном в трейлере «С глазу на глаз»
Вчера / 16:21
В Берлине возродят балет Серебренникова «Нуреев». Его запретили в РФ из‑за закона о гей-пропаганде
Вчера / 15:26
Дмитрий Нагиев и Егор Крид ― главные сигма-бои, по мнению россиян
Вчера / 15:17
Вышел трейлер фильма «Неприглашенная» с Уолтоном Гоггинсом, Элизабет Ризер и Педро Паскалем
Вчера / 14:16
Продажи антидепрессантов в России побили очередной рекорд
Вчера / 14:15
Саратовские ученые научились предсказывать булимию и анорексию
Вчера / 13:45
Средневековое кольцо, найденное в поле, могут продать за 18 тысяч фунтов стерлингов
Вчера / 12:57
В Москве начали массово распускаться подснежники

Фредерик Арно назначен гендиректором итальянского бренда Loro Piana

Сегодня в 09:05
Фото: Kristy Sparow/Getty Images

Фредерик Арно, сын богатейшего человека Франции Бернара Арно, стал генеральным директором Loro Piana. Об этом сообщает Vogue Business.

Loro Piana ― итальянский бренд одежды из шерсти и кашемира класса люкс. Компания входит в конгломерат LVMH, которым руководит Бернар Арно.

Текущий CEO Loro Piana Дамьен Бертран назначен заместителем генерального директора Louis Vuitton. В течение переходного периода Фредерик Арно будет работать с ним на посту руководителя бренда.

Еще одна кадровая перестановка ― глава Fendi Пьер-Эммануэль Анжелоглу переходит в Dior на должность заместителя гендиректора.

В настоящее время Фредерик Арно занимает пост председателя и генерального директора часового подразделения LVMH, курируя бренды Tag Heuer, Hublot и Zenith.

«С этим новым назначением четвертый ребенок Бернара Арно делает стратегический переход из сферы „жесткой роскоши“ (часы и ювелирные изделия) в моду — основной бизнес LVMH», ― отмечает Vogue Business.

Другие члены семьи Арно также занимают руководящие посты в LVMH. Дельфина Арно ― гендиректор Christian Dior Couture, Антуан Арно отвечает за коммуникации конгломерата и председательствует в совете директоров Loro Piana, Александр Арно ― замгендиректора винного подразделения LVMH, Жак Арно возглавляет направление Louis Vuitton, занимающееся часами.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами