Домен .su, созданный для СССР, отключат к 2030 году

Домен .su, созданный для Советского Союза, планируют отключить к 2030 году. Об этом оператору домена — Российскому институту развития общественных сетей (РосНИИРОС) сообщила организация ICANN.
В заявлении говорится, что решение принято в соответствии с политикой ликвидации доменов верхнего уровня, принятой в 2022 году.
По этим правилам, если страна или территория больше не соответствует стандарту ISO 3166-1, то национальный домен этой страны или территории больше не используется.
Домен .su исключили из стандарта ISO 3166-1 еще в 1992 году, но все это время был активен из‑за отсутствия четкой политики. Так, на сегодняшний день в зоне .su зарегистрировано 112 тыс. сайтов.