Джефф Дэниелс присоединился к третьему сезону «Терапии»

Джефф Дэниелс («Призрачная башня») присоединился к касту третьего сезона комедии Apple TV+ «Терапия». Об этом сообщает Deadline.
В гостевом эпизоде актер сыграет отца Джимми — психотерапевта, который начинает нарушать правила и говорить своим клиентам то, что на самом деле думает. Этим он кардинально меняет жизнь окружающих и свою собственную.
Джимми играет Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму»). Помимо него в каст входят Харрисон Форд, Криста Миллер, Джессика Уильямс, Люк Тенни, Майкл Ури, Лупита Максвелл и Тед МакГинли.
В качестве создателя и исполнительного продюсера сериала выступил сам Сигел вместе с соавторами «Теда Лассо» Биллом Лоуренсом и Бреттом Голдстином. Трио также написало сценарий к первому эпизоду, который поставил Джеймс Понсольдт.
Критик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий признавался, что драмеди вызвало у него «экзистенциальный ужас и тошноту». «Терапия» воспевает волшебство нарушения границ между людьми, писал он.