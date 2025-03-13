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Джефф Дэниелс присоединился к третьему сезону «Терапии»

Сегодня в 08:00
Фото: Legendary Television

Джефф Дэниелс («Призрачная башня») присоединился к касту третьего сезона комедии Apple TV+ «Терапия». Об этом сообщает Deadline.

В гостевом эпизоде актер сыграет отца Джимми — психотерапевта, который начинает нарушать правила и говорить своим клиентам то, что на самом деле думает. Этим он кардинально меняет жизнь окружающих и свою собственную.

Джимми играет Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму»). Помимо него в каст входят Харрисон Форд, Криста Миллер, Джессика Уильямс, Люк Тенни, Майкл Ури, Лупита Максвелл и Тед МакГинли.

В качестве создателя и исполнительного продюсера сериала выступил сам Сигел вместе с соавторами «Теда Лассо» Биллом Лоуренсом и Бреттом Голдстином. Трио также написало сценарий к первому эпизоду, который поставил Джеймс Понсольдт.

Критик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий признавался, что драмеди вызвало у него «экзистенциальный ужас и тошноту». «Терапия» воспевает волшебство нарушения границ между людьми, писал он.

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