Дмитрий Нагиев дает пощечину Антону Лапенко в трейлере сериала «Актерище»

Дмитрий Нагиев так прокомментировал участие в проекте: «С сериалом „Актерище“ мне повезло. В последние годы режиссеры часто говорили мне: „Давайте покажем совсем другого Нагиева“, и еще ни один человек не говорил: „А давайте вы сыграете самого себя“. И в этом сериале режиссер настолько тонко и мудро подошел к работе, что он, отталкиваясь от образа, который я наработал за годы странствования по экранам, многое позаимствовал именно оттуда и взял в сценарий».