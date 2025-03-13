Дмитрий Нагиев дает пощечину Антону Лапенко в трейлере сериала «Актерище»

В сети появился трейлер комедийного сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко. Эпизоды начнут выходить с 1 апреля на Kion.
В центре сюжета ― знаменитый актер Вячеслав Третьяков, чью карьеру портят лишь разгромные обзоры блогера-кинокритика Никиты Кисляка. Третьяков находит обзорщика и пытается заставить его удалить видео. Однако общение перерастает в перепалку, а затем и в драку, которая рушит репутацию актера. Чтобы восстановиться в глазах общественности и избежать суда, Третьякову нужно примириться с Кисляком. Но блогер ставит одно условие ― суперзвезде российского кино нужно сыграть в его спектакле.
Режиссером сериала выступил Дмитрий Невзоров, работавший над «Кибердеревней» и «Дядей Лешей».
Дмитрий Нагиев так прокомментировал участие в проекте: «С сериалом „Актерище“ мне повезло. В последние годы режиссеры часто говорили мне: „Давайте покажем совсем другого Нагиева“, и еще ни один человек не говорил: „А давайте вы сыграете самого себя“. И в этом сериале режиссер настолько тонко и мудро подошел к работе, что он, отталкиваясь от образа, который я наработал за годы странствования по экранам, многое позаимствовал именно оттуда и взял в сценарий».
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