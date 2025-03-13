В России собираются запустить обязательную маркировку телефонов и ноутбуков

Минпромторг предложил ввести в России обязательную маркировку ноутбуков, смартфонов и ряда другой электроники. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления правительства.
Согласно ему, с 1 сентября участники рынка электронной продукции должны будут зарегистрироваться в системе «Честный знак». А с 1 декабря продажа некоторых электронных товаров будет запрещена без маркировки.
К таким товарам относятся телефоны сотовой и проводной связи, смартфоны, ноутбуки, печатные схемы и различная светотехническая продукция.
С 1 июня 2026 года участников рынка обяжут фиксировать сведения о движении продукции, а с 1 декабря 2026-го — предоставлять информацию о ее выводе из оборота.
Новые требования объясняют борьбой с контрафактом и стремлением сделать рынок прозрачным. В материалах к проекту указано, что в разные периоды с 2020 по 2023 год показатель нелегального оборота радиоэлектронной продукции составлял от 13% до 43%. Отсутствие контроля за оборотом таких товаров ведет к продаже некачественной и небезопасной продукции и потере рынка сбыта отечественных производителей, считают авторы проекта.
Раньше участники рынка могли наносить маркировку на добровольной основе. Эксперимент по маркировке электроники начался 1 декабря 2023 года и изначально распространялся лишь на розетки, светотехнику и светочувствительные проводники. Позже его действие расширили на ноутбуки, смартфоны, телефоны и печатные платы.
Маркировка «Честный знак» содержит информацию о дате и месте производства, а также другие важные сведения. Она позволяет проверить подлинность товара и отследить его путь от производителя до конечного потребителя.