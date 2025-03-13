В России собираются запустить обязательную маркировку телефонов и ноутбуков

Новые требования объясняют борьбой с контрафактом и стремлением сделать рынок прозрачным. В материалах к проекту указано, что в разные периоды с 2020 по 2023 год показатель нелегального оборота радиоэлектронной продукции составлял от 13% до 43%. Отсутствие контроля за оборотом таких товаров ведет к продаже некачественной и небезопасной продукции и потере рынка сбыта отечественных производителей, считают авторы проекта.