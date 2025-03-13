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Айо Эдебири получила угрозы убийством из‑за фейковой истории о кастинге в «Пиратов Карибского моря»

Сегодня в 06:07
Фото: FX Productions

Звезда сериала «Медведь» Айо Эдебири рассказала, что получала безумные угрозы смерти и расовые оскорбления, после того как Илон Маск распространил дезинформацию о том, что она может сыграть в перезагрузке «Пиратов Карибского моря».

В феврале 2024-го Маск опубликовал в X/Twitter сообщение, в котором утверждалось, что актриса рассматривается в качестве замены Джонни Деппу в предполагаемом шестом фильме франшизы. «Disney отстой», — написал он.

«Просто вспоминаю, как я получила самые безумные угрозы смерти и расовые оскорбления в своей жизни за фальшивую перезагрузку фильма, о которой я даже не слышала, из‑за этого человека», — написала Эдебири в своих соцсетях.

Она опубликовала пост Маска и добавила: «LMAO. Так что он не только фашист, но и идиот. Жизнь, конечно, — это дар».

В конце 2019 года Disney объявила, что собирается приступить к перезагрузке «Пиратов Карибского моря». Тогда не было объявлено, вернется ли Депп, снявшийся во всех пяти предыдущих частях, в новый проект.

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