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Расселл Кроу сыграет в триллере «Шпион на миллиард долларов» о Холодной войне

Сегодня в 00:08
Фото: Mackenzie Sweetnam / Getty Images

Лауреат премии «Оскар» Расселл Кроу («Гладиатор», «Игры разума») снимется в триллере «Шпион на миллиард долларов». Об этом сообщил Deadline.

Фильм поставит Амма Асанте («Белль», «Где соприкасаются руки») по сценарию Стивена Гейгана («Траффик», «Крэйзи»), основанного на черновике Бена Августа. В основу картины ляжет книга Дэвида Хоффмана.

Проект расскажет о событиях времен Холодной войны. В центре сюжета окажется Адольф Толкачев, который рискует всем, чтобы передать тысячи страниц сверсекретных советских разведданных США.

Несмотря на недоверие со стороны ЦРУ, Толкачев ищет способы противостоять режиму, который предал свой собственный народ. Наконец, он находит союзника в агенте Томе Ленихане.

Ленихана в фильме сыграет Гарри Лоути, известный по сериалу «Индустрия». Созданием картины займутся комании Walden Media и Weed Road Pictures. Проект находится в данный момент на стадии препродакшна.

«Walden Media всегда стремилась рассказывать истории о необычайной смелости, и „Шпион на миллиард долларов“ не исключение. Храбрость Адольфа Толкачева напоминает нам, что настоящий героизм часто сопряжен с большим личным риском, и его наследие является свидетельством силы отстаивания того, что правильно, даже перед лицом непреодолимой опасности», — подчеркнул президент Walden Media Фрэнк Смит.

Смит стал одним из продюсером будущей ленты наряду с Бенджамином Таппаном, Шером Хавришом, Акивой Голдсманом, Грегом Лессансом, Джейн Хукс, Ильдико Кемени, Дэвидом Минковски и Ференцем Сале.

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