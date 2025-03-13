Расселл Кроу сыграет в триллере «Шпион на миллиард долларов» о Холодной войне

«Walden Media всегда стремилась рассказывать истории о необычайной смелости, и „Шпион на миллиард долларов“ не исключение. Храбрость Адольфа Толкачева напоминает нам, что настоящий героизм часто сопряжен с большим личным риском, и его наследие является свидетельством силы отстаивания того, что правильно, даже перед лицом непреодолимой опасности», — подчеркнул президент Walden Media Фрэнк Смит.