СМИ: Netflix предложил Дэниелу Крейгу роль в «Хрониках Нарнии» Греты Гервиг

Британскому актеру Дэниелу Крейгу, известному по фильмам о Джеймсе Бонде, предложили роль в «Хрониках Нарнии» Греты Гервиг. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на свои источники.
Изданию неизвестно, принял ли актер решение об участии в проекте, а также какого персонажа ему предложили сыграть. Тем не менее, Гервиг и стриминговый сервис Netflix, по словам СМИ, «возлагают большие надежды» на Крейга.
Съемки фильма должны стартовать в конце 2025 года. Ранее сообщалось, что певица C Charli XCX ведет переговоры об исполнении роли белой ведьмы в картине.
О новой экранизации «Хроник Нарнии» К.С. Льюиса стало известно в 2018 году. В 2020 году к проекту присоединилась Гервиг, постановщица «Леди Берд» и «Маленьких женщин». Релиз фильма планируется на ноябрь 2026 года в IMAX.