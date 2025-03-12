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Тайка Вайтити снимется в драме «Place to Be» Корнеля Мундруцо

Сегодня в 22:12
Фото: Michael Buckner / Getty Images

Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити («Кролик Джоджо») снимется в драме «Place to Be», которую поставит автор «Переполненной комнаты» и «Фрагментов женщины» Корнель Мундруцо. Об этом сообщил Deadline.

Фильм расскажет о дружбе мужчины средних лет и пожилой женщины, которая зарождается во время путешествия из Чикаго в Нью-Йорк. Герои отправляются в поездку, чтобы вернуть домой потерявшегося гоночного голубя.

Партнершей Вайтити по картине станет лауреатка премии «Оскар» Эллен Берстин, известная по «Реквиему по мечте» и «Фонтану». Сценарий ленты написала Ката Вебер, постоянный соавтор Мудруцо.

Съемки проекта начнутся в марте в Сиднее на студии Disney Studios Australia. Продюсерами фильма выступают Джомон Томас, Меган Уинн и Александр Роднянский*. Среди исполнительных продюсеров — Сэм Левинсон.

«Меня всегда интересовала истинная природа совпадений. То, как определенные непредвиденные встречи могут обернуться для нас судьбоносными событиями. „Place to Be“ — это абсурд того, как со временем человек становится невидимым в своей собственной жизни. Но потеря видимости не обязательно означает потерю себя. На самом деле, это может привести нас и тех, кто нас встречает, к более глубокому пониманию», — рассказал Мундруцо.

Вайтити добавил, что его роль не похожа ни на одну из тех, которые он исполнял ранее. «Я рос в Новой Зеландии, и там были только я и моя мама — этот крошечный динамичный дуэт против всего мира. Когда появилась эта роль, я подумал: „О боже, это снова будто я и мама, только мы постарели на несколько десятилетий за одну ночь“», — отметил актер.

*Александр Роднянский внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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