Тайка Вайтити снимется в драме «Place to Be» Корнеля Мундруцо

Вайтити добавил, что его роль не похожа ни на одну из тех, которые он исполнял ранее. «Я рос в Новой Зеландии, и там были только я и моя мама — этот крошечный динамичный дуэт против всего мира. Когда появилась эта роль, я подумал: „О боже, это снова будто я и мама, только мы постарели на несколько десятилетий за одну ночь“», — отметил актер.