Amazon MGM Studios выпустит байопик о гольфисте Тайгере Вудсе

Еще одним продюсером фильма будет Ирвин Уинклер, стоявший за такими громкими проектами как «Рокки» и «Славные парни». Будущая картина, как отмечает СМИ, расскажет о восхождении Вудса от вундеркинда до одного из величайших спортсменов в истории.