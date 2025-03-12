Amazon MGM Studios выпустит байопик о гольфисте Тайгере Вудсе

Студия Amazon MGM Studios выпустит фильмо гольфисте Тайгере Вудсе. Компания уже купила права на экранизацию книги Кевина Кука, посвященной спортсмену. Об этом сообщил Deadline.
Киноадаптацию создаст режисер Рейнолдо Маркус Грин, поставивший ленты «Король Ричард» и «Боб Марли: Одна любовь». Продюсировать проект намеревается компания Higher Ground Барака и Мишель Обамы.
Еще одним продюсером фильма будет Ирвин Уинклер, стоявший за такими громкими проектами как «Рокки» и «Славные парни». Будущая картина, как отмечает СМИ, расскажет о восхождении Вудса от вундеркинда до одного из величайших спортсменов в истории.
В центре истории окажутся события 2001 года, когда Вудс выиграл один за другим Мастерс, PGA Championship, US Open и The Open Championship. Это достижение назвали «шлемом Тайгера». Ни одному другому гольфисту современности не удалось достичь этого результата.
Тайгер Вудс — американский гольфист, 15-кратный победитель турниров «Мэйджор», в число которых входят все упомянутые выше соревнования. Вудс — многократный рекордсмен в своем виде спорта, чье мастерство считается непревзойденным.