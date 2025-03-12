Amazon MGM Studios выпустит байопик о гольфисте Тайгере Вудсе

Вчера / 18:02
Сэди Синк из «Очень странных дел» сыграет в «Человеке-пауке-4»
Сегодня / 22:12
Тайка Вайтити снимется в драме «Place to Be» Корнеля Мундруцо
Вчера / 20:15
Джейкоб Элорди и Дейзи Эдгар-Джонс и их тайный роман в тизере-трейлере «На быстрых лошадях»
Вчера / 19:04
Наташа Лионн уходит в бега в тизере второго сезона «Покерфейса»
Вчера / 18:40
Netflix показал трейлер «Ловушки» — нового сериала по роману Харлана Кобена
Вчера / 17:42
Вышел тизер «Это Spinal Tap-2». Премьера сиквела состоится осенью 2025 года
Вчера / 17:31
Spotify выплатил рекордные роялти в прошлом году — 10 млрд долларов
Вчера / 17:18
Египет захотел провести несколько матчей чемпионата мира по футболу 2034 года
Вчера / 16:55
Disney показал дебютный трейлер киноадаптации «Лило и Стича»
Вчера / 16:27
«Меня повысили до ведьмы»: Йоко Оно говорит о жизни с Джоном Ленноном в трейлере «С глазу на глаз»
Вчера / 16:21
В Берлине возродят балет Серебренникова «Нуреев». Его запретили в РФ из‑за закона о гей-пропаганде
Вчера / 15:26
Дмитрий Нагиев и Егор Крид ― главные сигма-бои, по мнению россиян
Вчера / 15:17
Вышел трейлер фильма «Неприглашенная» с Уолтоном Гоггинсом, Элизабет Ризер и Педро Паскалем
Вчера / 14:16
Продажи антидепрессантов в России побили очередной рекорд
Вчера / 14:15
Саратовские ученые научились предсказывать булимию и анорексию
Вчера / 13:45
Средневековое кольцо, найденное в поле, могут продать за 18 тысяч фунтов стерлингов
Вчера / 12:57
В Москве начали массово распускаться подснежники
Вчера / 12:31
Ежегодный конкурс по расслаблению состоится в Мельбурне
Вчера / 12:09
Матвиенко предложила ограничить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы
Вчера / 12:08
Николаса Кейджа исключили из иска против его сына
Вчера / 11:36
В Аргентине стартовал суд над врачами Диего Марадоны
Вчера / 11:19
Солистка Blackpink снялась в образе от российского бренда Yanina Couture
Вчера / 11:18
В Китае мужчина создал 22 поддельных сотрудника и присвоил себе 2,2 млн долларов
Вчера / 10:02
В России начали запрещать стикерпаки в Telegram
Вчера / 09:36
«АСТ» пообещало изменить обложку книги «Ведьмак. Перекресток воронов»
Вчера / 08:14
Минэкономразвития протестирует самозапрет покупок на маркетплейсах
Вчера / 07:27
Фронтмен Therr Maitz Антон Беляев стал главным редактором журнала «Правила жизни»
Вчера / 07:03
В Словакии бобр построил плотину, из‑за которой 5000 человек могут остаться без воды

Amazon MGM Studios выпустит байопик о гольфисте Тайгере Вудсе

Сегодня в 21:10
Фото: Douglas P. DeFelice / Getty Images

Студия Amazon MGM Studios выпустит фильмо гольфисте Тайгере Вудсе. Компания уже купила права на экранизацию книги Кевина Кука, посвященной спортсмену. Об этом сообщил Deadline.

Киноадаптацию создаст режисер Рейнолдо Маркус Грин, поставивший ленты «Король Ричард» и «Боб Марли: Одна любовь». Продюсировать проект намеревается компания Higher Ground Барака и Мишель Обамы.

Еще одним продюсером фильма будет Ирвин Уинклер, стоявший за такими громкими проектами как «Рокки» и «Славные парни». Будущая картина, как отмечает СМИ, расскажет о восхождении Вудса от вундеркинда до одного из величайших спортсменов в истории.

В центре истории окажутся события 2001 года, когда Вудс выиграл один за другим Мастерс, PGA Championship, US Open и The Open Championship. Это достижение назвали «шлемом Тайгера». Ни одному другому гольфисту современности не удалось достичь этого результата.

Тайгер Вудс — американский гольфист, 15-кратный победитель турниров «Мэйджор», в число которых входят все упомянутые выше соревнования. Вудс — многократный рекордсмен в своем виде спорта, чье мастерство считается непревзойденным.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами