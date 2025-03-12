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Джейкоб Элорди и Дейзи Эдгар-Джонс и их тайный роман в тизере-трейлере «На быстрых лошадях»

Вчера в 20:15
Кадр: Cor Cordium Productions

На ютуб-канале Sony Pictures Classics опубликовали тизер-трейлер фильма «На быстрых лошадях» («On Swift Horses»), в котором снялись Дже йкоб Элорди («Солтберн», «Эйфория») и Дейзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди», «Смерч 2»).

Картину снял Дэниел Минхэхан по сценарию Брюса Касса. Кинематографисты рассказали о любовном треугольнике между двумя братьями и женой одного из них. Последнюю сыграла Эдгар-Джонс.

Актриса предстала в трейлере в роли Мюриел — женщины, которая начинает новую жизнь вместе с мужем Ли после того, как он вернулся с войны в Корее. В реальность пары врывается харизматичный брат Ли по имени Джулиус.

Джулиус — своенравный азартный игрок с тайным прошлым. Столкновение с мужчиной приводит Мюриел к секретной жизни, опасным увлечениями и поиску любви, о которой она ранее не мечтала.

Актерский состав картины дополнили Уилл Поултер, Диего Калва и Саша Калле. В основу картины лег одноименный роман Шеннон Пуфа.

Премьера «На быстрых лошадях» состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре. В кинопрокат фильм выйдет 25 апреля.

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