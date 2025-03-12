На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер сериала «Ловушка», снятого по одноименному роману американского писателя Харлана Кобена. Он выйдет на стриминговой платформе 26 марта.
Проект расскажет о репортере Эмме Гарай, которая добивается известности в цифровой журналистике, ловя бегущих от правосудия преступников. Однажды героиня знакомится с соцработником Лео Мерсером.
Он становится главным подозреваемым в расследовании Эммы. Та пытается раскрыть тайну исчезновения 16-летней девочки. События истории разворачиваются на улицах аргентинского города Барилоче.
В сериале снялись Соледад Вильямиль («Тайна в ее глазах»), Хуан Минухин, Альберто Амманн, Матиас Рекалт, Фернан Мирас, Майк Амигорена, Виктория Альмейда, Кармела Риверо и Майте Агилар.
Эпизоды шоу поставили Мигель Коэн и Хернан Голдфрид. Сценаристами выступили Мигель Коэн, Ана Коэн, Мария мейра, Гонзало Салая.