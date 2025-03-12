Наташа Лионн уходит в бега в тизере второго сезона «Покерфейса»

Стриминговый сервис Peacock выпустил тизер-трейлер второго сезона «Покерфейса» Райана Джонсона и Наташи Лионн. Премьера продолжения шоу состоится 8 мая, пишет Variety.
«Чарли Кейл снова в бегах, и во втором сезоне мы вывели ее путешествие на новый уровень — по одной загадке убийства за раз. От бейсбольной лиги до крупной розничной торговли, от похоронных бюро до аллигаторовых ферм и школьных шоу талантов: Чарли преодолевает свой экзистенциальный путь по раскрытию преступлений, используя остроумие, сочувствие и фирменную способность распознавать ложь», — написали Джонсон и Лионн в совместном заявлении.
Во втором сезоне к звезде «Жизней матрешки» присоединится впечатляющий список приглашенных знаменитостей. Среди них — Эдриенн К. Мур, Алия Шоукат, Awkwafina, Бен Маршалл, Б.Ж. Новак, Кэрол Кейн, Method Man, Кори Хокинс, Синтия Эриво, Дэвид Крумхолц, Давионте «GaTa» Гантер, Эго Нводим, Габи Хоффманн, Джеральдин Вишванатан и Джанкарло Эспозито.
Также на экране появятся Хейли Джоэл Осмент, Джейсон Риттер, Джон Чо, Джон Мулейни, Джастин Теру, Кэтрин Нардуччи, Кэти Холмс, Кевин Корриган, Кумайл Нанджиани, Лорен Том, Лили Тейлор, Марго Мартиндейл, Мелани Лински, Наташа Леггеро, Патти Харрисон, Реа Перлман, Ричард Кинд, Сэм Ричардсон, Шерри Кола, Саймон Хелберг, Саймон Рекс и Тейлор Шиллинг.
За первый сезон «Покерфейс» получил четыре номинации на «Эмми» и выиграл одну. Джудит Лайт получила приз за лучшую роль приглашенной актрисы в комедийном сериале.