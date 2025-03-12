Наташа Лионн уходит в бега в тизере второго сезона «Покерфейса»

«Чарли Кейл снова в бегах, и во втором сезоне мы вывели ее путешествие на новый уровень — по одной загадке убийства за раз. От бейсбольной лиги до крупной розничной торговли, от похоронных бюро до аллигаторовых ферм и школьных шоу талантов: Чарли преодолевает свой экзистенциальный путь по раскрытию преступлений, используя остроумие, сочувствие и фирменную способность распознавать ложь», — написали Джонсон и Лионн в совместном заявлении.