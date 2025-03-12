Сэди Синк из «Очень странных дел» сыграет в «Человеке-пауке-4»

Третья часть франшизы, вышедшая в 2021 году под названием «Человек-паук: Нет пути домой», собрала в мировом прокате 1,9 млрд долларов. В картине Питер Паркер случайно открывает портал в мультивселенную, позволяя двум предыдущим Человекам-паукам в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда появиться в его реальности. Вместе с ними в одной вселенной оказываются и злодеи предыдущих картин — Доктор Осьминог и Зеленый Гоблин.