Сэди Синк из «Очень странных дел» сыграет в «Человеке-пауке-4»

Сегодня / 15:26
Дмитрий Нагиев и Егор Крид ― главные сигма-бои, по мнению россиян
Сегодня / 19:04
Наташа Лионн уходит в бега в тизере второго сезона «Покерфейса»
Сегодня / 18:40
Netflix показал трейлер «Ловушки» — нового сериала по роману Харлана Кобена
Сегодня / 17:42
Вышел тизер «Это Spinal Tap-2». Премьера сиквела состоится осенью 2025 года
Сегодня / 17:31
Spotify выплатил рекордные роялти в прошлом году — 10 млрд долларов
Сегодня / 17:18
Египет захотел провести несколько матчей чемпионата мира по футболу 2034 года
Сегодня / 16:55
Disney показал дебютный трейлер киноадаптации «Лило и Стича»
Сегодня / 16:27
«Меня повысили до ведьмы»: Йоко Оно говорит о жизни с Джоном Ленноном в трейлере «С глазу на глаз»
Сегодня / 16:21
В Берлине возродят балет Серебренникова «Нуреев». Его запретили в РФ из‑за закона о гей-пропаганде
Сегодня / 15:17
Вышел трейлер фильма «Неприглашенная» с Уолтоном Гоггинсом, Элизабет Ризер и Педро Паскалем
Сегодня / 14:16
Продажи антидепрессантов в России побили очередной рекорд
Сегодня / 14:15
Саратовские ученые научились предсказывать булимию и анорексию
Сегодня / 13:45
Средневековое кольцо, найденное в поле, могут продать за 18 тысяч фунтов стерлингов
Сегодня / 12:57
В Москве начали массово распускаться подснежники
Сегодня / 12:31
Ежегодный конкурс по расслаблению состоится в Мельбурне
Сегодня / 12:09
Матвиенко предложила ограничить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы
Сегодня / 12:08
Николаса Кейджа исключили из иска против его сына
Сегодня / 11:36
В Аргентине стартовал суд над врачами Диего Марадоны
Сегодня / 11:19
Солистка Blackpink снялась в образе от российского бренда Yanina Couture
Сегодня / 11:18
В Китае мужчина создал 22 поддельных сотрудника и присвоил себе 2,2 млн долларов
Сегодня / 10:02
В России начали запрещать стикерпаки в Telegram
Сегодня / 09:36
«АСТ» пообещало изменить обложку книги «Ведьмак. Перекресток воронов»
Сегодня / 08:14
Минэкономразвития протестирует самозапрет покупок на маркетплейсах
Сегодня / 07:27
Фронтмен Therr Maitz Антон Беляев стал главным редактором журнала «Правила жизни»
Сегодня / 07:03
В Словакии бобр построил плотину, из‑за которой 5000 человек могут остаться без воды
Сегодня / 06:34
У Сатурна обнаружили 128 новых спутников
Сегодня / 06:26
В Австралии мужчина первым в мире прожил 100 дней с искусственным сердцем
Сегодня / 06:13
Звезда «Медведя» Айо Эдебири подверглась травле из‑за фейка в твиттере Илона Маска

Сэди Синк из «Очень странных дел» сыграет в «Человеке-пауке-4»

Сегодня в 18:02
Фото: Netflix

Звезда сериала «Очень странные дела» Сэди Синк присоединилась к актерскому составу фильма «Человек-паук-4» с Томом Холландом, сообщил Deadline.

Пока неизвестно, кого именно сыграет Синк, но издание намекнуло, что ее роль будет «значительной». Журналисты также предположили, что актриса может исполнить роль мутантки Джин Грей из «Людей Икс» — персонажа, которого в прошлом воплощали на экране Фамке Янссен и Софи Тернер.

Постановщиком четвертого фильма серии станет Дестин Дэниел Креттон, работавший над «Шан-Чи и легенда о десяти кольцах». Подробности сюжета ленты пока не раскрываются.

Третья часть франшизы, вышедшая в 2021 году под названием «Человек-паук: Нет пути домой», собрала в мировом прокате 1,9 млрд долларов. В картине Питер Паркер случайно открывает портал в мультивселенную, позволяя двум предыдущим Человекам-паукам в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда появиться в его реальности. Вместе с ними в одной вселенной оказываются и злодеи предыдущих картин — Доктор Осьминог и Зеленый Гоблин.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами