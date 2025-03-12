Сэди Синк из «Очень странных дел» сыграет в «Человеке-пауке-4»

Звезда сериала «Очень странные дела» Сэди Синк присоединилась к актерскому составу фильма «Человек-паук-4» с Томом Холландом, сообщил Deadline.
Пока неизвестно, кого именно сыграет Синк, но издание намекнуло, что ее роль будет «значительной». Журналисты также предположили, что актриса может исполнить роль мутантки Джин Грей из «Людей Икс» — персонажа, которого в прошлом воплощали на экране Фамке Янссен и Софи Тернер.
Постановщиком четвертого фильма серии станет Дестин Дэниел Креттон, работавший над «Шан-Чи и легенда о десяти кольцах». Подробности сюжета ленты пока не раскрываются.
Третья часть франшизы, вышедшая в 2021 году под названием «Человек-паук: Нет пути домой», собрала в мировом прокате 1,9 млрд долларов. В картине Питер Паркер случайно открывает портал в мультивселенную, позволяя двум предыдущим Человекам-паукам в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда появиться в его реальности. Вместе с ними в одной вселенной оказываются и злодеи предыдущих картин — Доктор Осьминог и Зеленый Гоблин.