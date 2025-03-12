Согласно отчету стриминга, в прошлом году около 1500 артистов получили от Spotify более 1 млн долларов роялти. Более чем у 80% из них нет ни одной песни, которая попадала бы в топ-чарты стримингового сервиса. Свыше 200 артистов заработали на стриминге более 5 млн.