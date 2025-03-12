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Spotify выплатил рекордные роялти в прошлом году — 10 млрд долларов

Сегодня в 17:31
Фото: Alexander Shatov/Unsplash

Spotify заплатил участникам музыкальной индустрии в 2024 году 10 млрд долларов в виде роялти. По словам компании, это рекордная сумма выплат для одного распространителя музыки за всю историю.

Согласно отчету стриминга, в прошлом году около 1500 артистов получили от Spotify более 1 млн долларов роялти. Более чем у 80% из них нет ни одной песни, которая попадала бы в топ-чарты стримингового сервиса. Свыше 200 артистов заработали на стриминге более 5 млн.

Как отмечает Би-би-си, отчет Spotify был опубликован на фоне ожесточенных споров о том, сколько именно денег получают исполнители и авторы песен в виде роялти. После публикации новых данных представитель стриминга заявил, что ответственность за распределение гонораров лежит на лейблах и издательствах.

«Spotify не выплачивает деньги напрямую артистам или авторам песен. Мы платим правообладателям — обычно это звукозаписывающие лейблы, музыкальные издательства и организации по коллективному управлению правами. Эти правообладатели затем выплачивают артистам и авторам песен деньги в соответствии с их индивидуальными соглашениями», ― сказали в компании.

В 2021 году парламентский комитет Великобритании выяснил, что исполнитель в среднем получает около 16% от общей стоимости одного стрима.

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