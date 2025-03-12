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Египет захотел провести несколько матчей чемпионата мира по футболу 2034 года

Сегодня в 17:18
Фото: Sheriff Magdy/Unsplash

Президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида попросил у Международной федерации футбола (FIFA) право провести несколько матчей чемпионата мира по футболу в 2034 году. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на AFP.

Возможность организовать турнир в декабре 2024 года получила Саудовская Аравия. Рида поддержал заявку страны, но на генассамблее Африканской кофедерации футбола выразил надежду, что FIFA «удостоит чести» Египет стать соорганизатором.

Египет ранее никогда не проводил чемпионат мира по футболу. В турнирах FIFA сборная страны выступает с 1934 года. Тогда Египет стал первой африканской страной, представленной на мундиале.

Чемпионат мира 2026 году состоится в США, Канаде и Мексике. в 2030 году турнир проведут сразу шесть стран: Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Уругвай и Парагвай.

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