Вышел тизер «Это Spinal Tap-2». Премьера сиквела состоится осенью 2025 года

Продолжение культовой музыкальной комедии 1984 года «Это Spinal Tap» выйдет на экраны 12 сентября под названием «Spinal Tap II: The End Continues» («Spinal Tap II: Конец продолжается»), пишет Variety.
В «Spinal Tap II» Кристофер Гост, Майкл МакКин и Гарри Ширер вновь исполняют роли участников «одной из самых громких групп Англии». В сиквеле вымышленная хеви-метал-группа воссоединяется после пятнадцатилетнего перерыва для последнего концерта.
Компания Bleecker Street представила первый тизер фильма. В нем ручки гитарного усилителя Marshall выкручивают на 11 из 10, обыгрывая известную шутку из первой части.
Режиссером выступит создатель оригинальной картины Роб Райнер. Он также вернется к роли документалиста Марти ДиБерги. Кроме того, в ленте появятся Элтон Джон, Пол Маккартни, Гарт Брукс и Триша Йервуд.
Компания Bleecker Street приобрела права на сиквел рок-комедии. Студия, основанная Эндрю Карпеном в 2014 году, также приобрела права на оригинальный фильм, который был отреставрирован и перевыпущен в кинотеатрах летом. После возвращения в кинотеатры лента впервые за много лет появится на цифровых и стримингах.
Фильм «Это Spinal Tap» вышел на экраны почти сорок лет назад и, несмотря на скромный успех в кинотеатрах, стал классикой после выхода на видеокассетах и положил начало жанру мокьюментари. В 2002 году Библиотека Конгресса США признала картину «культурно, исторически и эстетически значимой» и выбрала ее для сохранения в Национальном реестре фильмов.