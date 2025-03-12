Вышел тизер «Это Spinal Tap-2». Премьера сиквела состоится осенью 2025 года

Фильм «Это Spinal Tap» вышел на экраны почти сорок лет назад и, несмотря на скромный успех в кинотеатрах, стал классикой после выхода на видеокассетах и положил начало жанру мокьюментари. В 2002 году Библиотека Конгресса США признала картину «культурно, исторически и эстетически значимой» и выбрала ее для сохранения в Национальном реестре фильмов.