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Disney показал дебютный трейлер киноадаптации «Лило и Стича»

Сегодня в 16:55
Фото: Disney

Disney представил первый полноценный трейлер игровой адаптации мультфильма «Лило и Стич». Премьера картины состоится 23 мая.

Как и оригинальный мультфильм из 2000-х, лента расскажет о дружбе между одинокой девочкой по имени Лило и пришельцем Стичем, «рожденным для хаоса и разрушения».

Лило озвучила Майя Килоха, а Стича — Крис Сандерс, режиссер, сценарист и актер оригинального проекта. Также в фильме сыграют Зак Галифианакис, Сидни Агудонг, Билли Магнуссен, Кайпо Дудуит и Кортни Б.Вэнс.

Режиссером фильма выступил номинант на «Оскар» Дин Флейшер Кэмп, известный по мультику «Марсель, ракушка в ботинках».

Премьера оригинальных «Лило и Стича» состоялась в 2002 году. Картина заработала в мировом прокате 273 млн долларов, породила сиквел и получила номинацию на «Оскар» как «Лучший полнометражный анимационный фильм».

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