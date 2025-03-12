Disney показал дебютный трейлер киноадаптации «Лило и Стича»

Disney представил первый полноценный трейлер игровой адаптации мультфильма «Лило и Стич». Премьера картины состоится 23 мая.
Как и оригинальный мультфильм из 2000-х, лента расскажет о дружбе между одинокой девочкой по имени Лило и пришельцем Стичем, «рожденным для хаоса и разрушения».
Лило озвучила Майя Килоха, а Стича — Крис Сандерс, режиссер, сценарист и актер оригинального проекта. Также в фильме сыграют Зак Галифианакис, Сидни Агудонг, Билли Магнуссен, Кайпо Дудуит и Кортни Б.Вэнс.
Режиссером фильма выступил номинант на «Оскар» Дин Флейшер Кэмп, известный по мультику «Марсель, ракушка в ботинках».
Премьера оригинальных «Лило и Стича» состоялась в 2002 году. Картина заработала в мировом прокате 273 млн долларов, породила сиквел и получила номинацию на «Оскар» как «Лучший полнометражный анимационный фильм».