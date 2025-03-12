«Меня повысили до ведьмы»: Йоко Оно говорит о жизни с Джоном Ленноном в трейлере «Один к одному»

Зрители смогут узнать из картины о 18 месяцах, предшествовавших шоу, когда Леннон и Йоко жила в квартире в Гринвич-Виллидж. В проекте используются архивные кадры того времени и музыка, ремикшированная сыном пары Шоном Оно Ленноном.