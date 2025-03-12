«Меня повысили до ведьмы»: Йоко Оно говорит о жизни с Джоном Ленноном в трейлере «Один к одному»

На ютуб-канале johnlennon опубликовали трейлер документального фильма «С глазу на глаз: Джон и Йоко», посвященный жизни музыканта группы The Beatles Джона Леннона и художницы Йоко Оно.
Фильм поставил лауреат премии «Оскар» Кевин Макдональд, известный по картинам «Мавританец» и «Последний король Шотландии». Он представил «откровенный взгляд изнутри» на жизнь знаменитой пары в начале 70-х годов.
Премьера ленты в кинопрокате состоится 11 апреля — ее покажут в кинотеатрах Imax. Фильм расскажет о благотворительном шоу «One to One», которое Леннон организовал в 1972 году после ухода из The Beatles.
Зрители смогут узнать из картины о 18 месяцах, предшествовавших шоу, когда Леннон и Йоко жила в квартире в Гринвич-Виллидж. В проекте используются архивные кадры того времени и музыка, ремикшированная сыном пары Шоном Оно Ленноном.
«С глазу на глаз» впервые показали на Венецанском фестивале в августе. Фильм также входил в программу «Сандэнса».