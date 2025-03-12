В Берлине возродят балет Серебренникова «Нуреев». Его запретили в РФ из‑за закона о гей-пропаганде

Балет Серебренникова посвящен артисту балета Рудольфу Нурееву. Тот, находясь в 1961 году на гастролях в Париже, отказался вернуться в СССР, в связи с чем его осудили по статье об измене родине и приговорили заочно к семи годам. В дальнейшем Нуреев с успехом выступал на Западе, в 1983–1989 годах руководил балетной труппой Парижской оперы, а в конце жизни пробовал себя как дирижер. Одна из сюжетных линий постановки Серебренникова рассказывает об отношениях артиста с его многолетним возлюбленным, датским танцовщиком Эриком Брауном.