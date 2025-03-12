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В Берлине возродят балет Серебренникова «Нуреев». Его запретили в РФ из‑за закона о гей-пропаганде

Сегодня в 16:21
Фото: vk.com/bolshoitheatre

Балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова войдет в программу следующего сезона Немецкой оперы в Берлине. Премьера состоится 21 марта 2026 года, сообщает издание BZ.

«Нуреев» в Германии будет исполнять труппа Государственного балета Берлина. «Мы — первая труппа, которая покажет этот спектакль на Западе», ― сказал ее руководитель Кристиан Шпук. «Это крайне сложный спектакль — с оркестром, хором, актерами. И, конечно, он исполняется на пуантах», ― добавил он.

Как отмечает BZ, столь крупная премьера была бы невозможна в условиях сокращения бюджета Государственного балета, однако помогло неожиданное наследство. Одинокий врач из Берлина завещал труппе 500 тыс. евро. Он не был постоянным зрителем и не состоял в клубе друзей Государственного балета. Предположительно, он просто купил билет на один из спектаклей и остался в восторге от представления.

Российская премьера «Нуреева» состоялась в декабре 2017-го и стала одним из самых значимых театральных событий года. В апреле 2023-го постановку исключили из репертуара Большого театра из‑за принятия в РФ закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ*.

Балет Серебренникова посвящен артисту балета Рудольфу Нурееву. Тот, находясь в 1961 году на гастролях в Париже, отказался вернуться в СССР, в связи с чем его осудили по статье об измене родине и приговорили заочно к семи годам. В дальнейшем Нуреев с успехом выступал на Западе, в 1983–1989 годах руководил балетной труппой Парижской оперы, а в конце жизни пробовал себя как дирижер. Одна из сюжетных линий постановки Серебренникова рассказывает об отношениях артиста с его многолетним возлюбленным, датским танцовщиком Эриком Брауном.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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