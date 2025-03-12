Дмитрий Нагиев и Егор Крид ― главные сигма-бои, по мнению россиян

Дмитрий Нагиев стал главным сигма-боем, по мнению россиян. Об этом свидетельствует опрос школы английского языка Skyeng. Его результаты есть у «Афиши Daily».
Кандидатуру Нагиева выбрали 23% респондентов. Россияне считают Нагиева харизматичным одиночкой, который не нуждается в общественном одобрении. На втором месте с результатом 20% оказался Егор Крид. Он воспринимается опрошенными как независимый артист, задающий тренды, а не следящий за ними.
В пятерку российских сигма-боев также вошли Константин Хабенский (11%), Данила Козловский (9%) и Баста (6%).
Среди иностранных знаменитостей, которых респонденты называют сигма-боями, лидирует Киану Ривз (16%). Американский актер, по мнению россиян, идеально вписывается в этот образ благодаря скромности, загадочности и независимости. Вторая строчка за Райаном Гослингом (14%), который стал сигма-боем после роли Кена в «Барби».
Следом в списке зарубежных сигма-боев идут Вин Дизель (13%) и Илон Маск (12%). Пятое место делят Киллиан Мерфи и Леонардо Ди Каприо, набравшие по 8%.
Понятие «сигма-бой» остается для россиян неоднозначным. 38% опрошенных считают его просто забавным мемом, 26% уверены, что это неоднозначная концепция, а сигма-боем может стать каждый в определенный жизненный период. Однако 11% респондентов действительно считают сигма-боями сильных и независимых людей, живущих всегда по своим правилам.
Skyeng провела исследование методом онлайн-опроса, в котором поучаствовали более 1200 совершеннолетних россиян из городов-миллионников.
В августе прошлого года россияне выбрали главных скуфов, альтов, масиков и штрихов в литературе. Главным скуфом по итогам опроса стал Вернон Дурсли.