Дмитрий Нагиев и Егор Крид ― главные сигма-бои, по мнению россиян

Понятие «сигма-бой» остается для россиян неоднозначным. 38% опрошенных считают его просто забавным мемом, 26% уверены, что это неоднозначная концепция, а сигма-боем может стать каждый в определенный жизненный период. Однако 11% респондентов действительно считают сигма-боями сильных и независимых людей, живущих всегда по своим правилам.