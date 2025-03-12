Дмитрий Нагиев и Егор Крид ― главные сигма-бои, по мнению россиян

Сегодня / 16:27
«Меня повысили до ведьмы»: Йоко Оно говорит о жизни с Джоном Ленноном в трейлере «Один к одному»
Сегодня / 16:21
В Берлине возродят балет Серебренникова «Нуреев». Его запретили в РФ из‑за закона о гей-пропаганде
Сегодня / 15:17
Вышел трейлер фильма «Неприглашенная» с Уолтоном Гоггинсом, Элизабет Ризер и Педро Паскалем
Сегодня / 14:16
Продажи антидепрессантов в России побили очередной рекорд
Сегодня / 14:15
Саратовские ученые научились предсказывать булимию и анорексию
Сегодня / 13:45
Средневековое кольцо, найденное в поле, могут продать за 18 тысяч фунтов стерлингов
Сегодня / 12:57
В Москве начали массово распускаться подснежники
Сегодня / 12:31
Ежегодный конкурс по расслаблению состоится в Мельбурне
Сегодня / 12:09
Матвиенко предложила ограничить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы
Сегодня / 12:08
Николаса Кейджа исключили из иска против его сына
Сегодня / 11:36
В Аргентине стартовал суд над врачами Диего Марадоны
Сегодня / 11:19
Солистка Blackpink снялась в образе от российского бренда Yanina Couture
Сегодня / 11:18
В Китае мужчина создал 22 поддельных сотрудника и присвоил себе 2,2 млн долларов
Сегодня / 10:02
В России начали запрещать стикерпаки в Telegram
Сегодня / 09:36
«АСТ» пообещало изменить обложку книги «Ведьмак. Перекресток воронов»
Сегодня / 08:14
Минэкономразвития протестирует самозапрет покупок на маркетплейсах
Сегодня / 07:27
Фронтмен Therr Maitz Антон Беляев стал главным редактором журнала «Правила жизни»
Сегодня / 07:03
В Словакии бобр построил плотину, из‑за которой 5000 человек могут остаться без воды
Сегодня / 06:34
У Сатурна обнаружили 128 новых спутников
Сегодня / 06:26
В Австралии мужчина первым в мире прожил 100 дней с искусственным сердцем
Сегодня / 06:13
Звезда «Медведя» Айо Эдебири подверглась травле из‑за фейка в твиттере Илона Маска
Сегодня / 06:07
«Hurry Up Tomorrow» с Барри Кеоганом и The Weeknd выйдет в российский прокат
Сегодня / 05:59
Вышел трейлер четвертого сезона «Хитростей»
Сегодня / 05:41
Lionsgate планирует «Джона Уика-5»
Сегодня / 05:31
«Cut my life into pieces»: вышел трейлер аниме по Devil May Cry
Сегодня / 23:26
Солистка Japanese Breakfast рассказала о нервном срыве из‑за отмены фильма по ее книге
Сегодня / 22:08
Джек Хьюстон снимет фильм о Человеке-слоне «Джозеф Меррик»
Сегодня / 21:04
Льюис Пуллман из «Топ Ган: Мэверик» сыграет в экранизации «Необычайно умных созданий»

Дмитрий Нагиев и Егор Крид ― главные сигма-бои, по мнению россиян

Сегодня в 15:26
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Дмитрий Нагиев стал главным сигма-боем, по мнению россиян. Об этом свидетельствует опрос школы английского языка Skyeng. Его результаты есть у «Афиши Daily».

Кандидатуру Нагиева выбрали 23% респондентов. Россияне считают Нагиева харизматичным одиночкой, который не нуждается в общественном одобрении. На втором месте с результатом 20% оказался Егор Крид. Он воспринимается опрошенными как независимый артист, задающий тренды, а не следящий за ними.

В пятерку российских сигма-боев также вошли Константин Хабенский (11%), Данила Козловский (9%) и Баста (6%).

Среди иностранных знаменитостей, которых респонденты называют сигма-боями, лидирует Киану Ривз (16%). Американский актер, по мнению россиян, идеально вписывается в этот образ благодаря скромности, загадочности и независимости. Вторая строчка за Райаном Гослингом (14%), который стал сигма-боем после роли Кена в «Барби».

Следом в списке зарубежных сигма-боев идут Вин Дизель (13%) и Илон Маск (12%). Пятое место делят Киллиан Мерфи и Леонардо Ди Каприо, набравшие по 8%.

Понятие «сигма-бой» остается для россиян неоднозначным. 38% опрошенных считают его просто забавным мемом, 26% уверены, что это неоднозначная концепция, а сигма-боем может стать каждый в определенный жизненный период. Однако 11% респондентов действительно считают сигма-боями сильных и независимых людей, живущих всегда по своим правилам.

Skyeng провела исследование методом онлайн-опроса, в котором поучаствовали более 1200 совершеннолетних россиян из городов-миллионников.

В августе прошлого года россияне выбрали главных скуфов, альтов, масиков и штрихов в литературе. Главным скуфом по итогам опроса стал Вернон Дурсли.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами