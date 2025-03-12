Вышел трейлер фильма «Неприглашенная» с Уолтоном Гоггинсом, Элизабет Ризер и Педро Паскалем

В их размеренную семейную жизнь врывается незнакомка — пожилая женщина, которая однажды оказывается у ворот дома в полной уверенности, что он принадлежит ей. Героиня Ризер проявляет сочувствие к бабушке и пускает ее внутрь, пытаясь попутно выяснить, кто эта женщина и что с ней.