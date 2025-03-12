Вышел трейлер фильма «Неприглашенная» с Уолтоном Гоггинсом, Элизабет Ризер и Педро Паскалем

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Неприглашенная», в котором снялся Педро Паскаль («Гладиатор-2», «Одни из нас») и Руфус Сьюэлл («Виктория», «Отпуск по обмену»).
Актеры исполнили в картине второстепенные роли, а вот основное экранное время заняли Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмерка», «Праведные Джемстоуны») и Элизабет Ризер («Сумерки», «Призраки дома на холме»). Они сыграли супругов.
В их размеренную семейную жизнь врывается незнакомка — пожилая женщина, которая однажды оказывается у ворот дома в полной уверенности, что он принадлежит ей. Героиня Ризер проявляет сочувствие к бабушке и пускает ее внутрь, пытаясь попутно выяснить, кто эта женщина и что с ней.
Незнакомка появляется на пороге супругов в самый неудачный момент — когда те готовятся к важной вечеринке. Ее гостями как раз станут персонажи Паскаля и Сьюэлла. Один из них, судя по трейлеру, некогда был связан романтическими отношениями с героиней Ризер.
Брак главных действующих лиц переживает непростые времена. Как повлияет на них встреча с пожилой женщиной, станет известно, когда фильм выйдет на экраны. Дата релиза пока не объявлена.
Режиссером ленты и ее сценаристом выступает кинематографистка Надя Коннерс, известная по документальному проекту «Одиннадцатый час». Она — супруга Уолтона Гоггинса.
Помимо нее над «Неприглашенной» работали компании Foton Pictures и Rosebud Pictures, продюсеры Рози Феллнер, Карлос Энрике Куско и Ариель Табоада. В актерский состав вошли Луис Смит и Ева Де Доминичи.