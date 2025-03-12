Продажи антидепрессантов в России побили очередной рекорд

За первые два месяца 2025 года россияне купили в аптечных сетях 3,2 млн упаковок антидепрессантов. Это на 30% больше в денежном выражении и на 15% в натуральном по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group.
В аналитической компании отметили, что продажи антидепрессантов в начале 2025 года стали рекордными за последние пять лет.
Рост спроса на такие препараты подтвердили представители «Здравсити», где в начале 2025-го их продажи в натуральном выражении увеличились на 61%, а в денежном — на 77% относительно прошлого года. В сети «Ригла» за январь — февраль продали более 200 тыс. упаковок, на треть больше, чем в те же месяцы в прошлом году. Выручка по ним увеличилась на 50%.
По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, сейчас фиксируется рост физического потребления антидепрессантов и переключение покупателей на более современные средства верхнего ценового сегмента. В упаковках быстрее всего растут продажи дулоксетина (на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го), эсциталопрама (на 30%) и сертралина (на 35%), добавил он.
В прошлом году, по подсчетам Центра развития перспективных технологий, спрос на антидепрессанты вырос на 22%.
Ажиотажный рост спроса на антидепрессанты в России начался в конце февраля 2022 года, в первые дни российско-украинского военного конфликта. Тогда продажи этих препаратов выросли в три раза в количественном выражении.
Согласно прошлогоднему исследованию РАНХиГС, более половины россиян старше 60 лет отмечают у себя признаки тревоги и депрессии. При этом фактическая распространенность сильной депрессии среди пожилых выше: ее признаки обнаружили у каждого четвертого респондента, кто согласился дополнительно заполнить опросник депрессивности (тест CES-D).