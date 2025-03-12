Продажи антидепрессантов в России побили очередной рекорд

Рост спроса на такие препараты подтвердили представители «Здравсити», где в начале 2025-го их продажи в натуральном выражении увеличились на 61%, а в денежном — на 77% относительно прошлого года. В сети «Ригла» за январь — февраль продали более 200 тыс. упаковок, на треть больше, чем в те же месяцы в прошлом году. Выручка по ним увеличилась на 50%.