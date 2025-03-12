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Саратовские ученые научились предсказать булимию и анорексию

Сегодня в 14:15
Фото: Annie Spratt/Unsplash

Сотрудники СГМУ обнаружили связь между расстройствами пищевого поведения и гормоном жировой ткани адипонектином, сообщили РИА Новости.

По словам ученых, это может существенно повлиять на разработку новых методов ранней диагностики и лечения анорексии и булимии. Результаты исследования представили на всероссийской неделе науки, посвященной дню донора.

Одним из возможных биологических триггеров расстройства пищевого поведения назвали адипонектин. Он влияет на регуляцию метаболизма, ощущение голода и насыщения.

Чтобы оценить значимость адипонектина в развитии РПП, работники СГМУ проанализировали множество данных пациентов с разными формами расстройства пищевого поведения и общемировые показатели заболеваемости за последние 5 лет. С помощью технологии Data Science и алгоритмов ИИ, им удалось выявить новые закономерности.

Результаты позволили определить важную связь между РПП и содержанием адипонектина. Ученые установили, что уровень гормона увеличивается в крови у пациентов, страдающих нервной анорексией или недоеданием. Более низкие уровни были обнаружены при компульсивном переедании.

Исследование также показало, что умеренно повышенный уровень адипонектина может играть защитную роль для поддержания энергии во время голодания, а сильно повышенный уровень может быть полезен при серьезных нарушениях метаболизма, характерных для анорексии.

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