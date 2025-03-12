В Москве начали массово распускаться подснежники

В Москве массово распускаются раннецветущие дикоросы. Об этом говорится в телеграм-канале экологов Департамента природопользования Москвы.
Больше всего подснежников зафиксировали в лесопарках «Измайлово» и «Битцевский лес», где снежный покров наиболее устойчив.
Единичные случаи цветения вблизи искусственных источников тепла москвичи фиксировали с января. Теперь же солнце достаточно прогрело землю, чтобы запустить процесс оживления флоры.
«Раннецветущие растения — важный источник питания для насекомых. В то время, когда другие растения еще находятся в состоянии покоя, эти цветы обеспечивают нектаром и пыльцой перезимовавших пчел, жуков, бабочек и других опылителей», ― отметили в Департаменте природопользования.
Как напоминают власти Москвы, многие из первоцветов ― краснокнижные растения. Массовый сбор этих цветов может привести к их исчезновению, поэтому горожан просят не покупать с рук подснежники, крокусы, ветреницы и примулы.