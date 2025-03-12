В Москве начали массово распускаться подснежники

«Раннецветущие растения — важный источник питания для насекомых. В то время, когда другие растения еще находятся в состоянии покоя, эти цветы обеспечивают нектаром и пыльцой перезимовавших пчел, жуков, бабочек и других опылителей», ― отметили в Департаменте природопользования.