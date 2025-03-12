Средневековое кольцо, найденное в поле, могут продать за 18 тысяч фунтов стерлингов

Он отметил, что уже пару раз бывал на этом поле, но не находил ничего важного. Но однажды вечером в ноябре 2019 года, когда до наступления темноты оставалось еще несколько часов, его металлоискатель уловил слабый сигнал. Он углубился примерно на девять дюймов (23 см) и не смог поверить своей удаче.