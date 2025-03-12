Средневековое кольцо, найденное в поле, могут продать за 18 тысяч фунтов стерлингов

Редкий средневековый епископский перстень, найденный пожарным на пенсии в поле в Норфолке, могут продать на аукционе за 18 тыс. фунтов стерлингов (более 23 тыс. долларов), пишет Би-би-си.
Золотое кольцо с шестиугольным сапфиром-кабошоном, двумя изумрудами и двумя гранатами датируют концом XII — началом XIII века.
Драгоценность обнаружил 63-летний кладоискатель Марк Селл в Кинг-Роу, Шипдхэм, в 2019 году. Селл сказал, что был поражен, когда заметил золото, сверкающее в грязи.
Он отметил, что уже пару раз бывал на этом поле, но не находил ничего важного. Но однажды вечером в ноябре 2019 года, когда до наступления темноты оставалось еще несколько часов, его металлоискатель уловил слабый сигнал. Он углубился примерно на девять дюймов (23 см) и не смог поверить своей удаче.
«Я был поражен, увидев тонкую линию золота в комке грязи, который я раскопал, а когда я счистил грязь, то увидел ободок средневекового золотого кольца с драгоценными камнями. Я заметил, что кольцо было целым, все оригинальные украшения были на месте и находились в первозданном состоянии», — поделился он.
Мужчина сообщил о кольце владельцу земли, а затем его передали инспектору по находкам графства. Реликвию временно выставили в Британском музее, а после этого подготовили к аукциону. Он состоится 26 марта. Вырученные деньги Селл планирует разделить с владельцем участка.