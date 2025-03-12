Ежегодный конкурс по расслаблению состоится в Мельбурне

«К этому относились так серьезно, как к настоящему олимпийскому соревнованию. [Соревнование] связано с темой стойкости художников, которые часто работают на очень напряженной работе, параллельно занимаясь искусством. Это серьезно, но в то же время абсолютно абсурдно — кто сможет ничего не делать лучше всех?» — прокомментировала она.