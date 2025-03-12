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Ежегодный конкурс по расслаблению состоится в Мельбурне

Сегодня в 12:31
Фото: Liu Xu/China News Service/VCG

Ежегодный конкурс Space-out Competition, участники которого соревнуются в расслаблении, состоится в Мельбурне, пишет The Guardian.

По правилам соревнования, участники должны неподвижно сидеть или лежать с открытыми глазами в течение полутора часов. Если конкурсанты засмеются, посмотрят в телефон или заснут, их дисквалифицируют. Финалистами станут два человека: с самым стабильным пульсом и любимец публики. Из них выберут одного победителя.

Space-out Competition в 2014 году придумала южнокорейская художница Вупсианг. Таким образом она пыталась справиться с выгоранием. Ранее конкурс проводился в Сеуле, Гонконге и Токио.

В этом году он станет частью ежегодного фестиваля искусств Rising Festival. Он состоится с 4 по 15 июня и станет одним из главных событий зимней арт-сцены Мельбурна. Местные художники представят на ивенте свои работы, а на сценах фестиваля пройдут театральные постановки и выступления музыкальных гостей — Бет Гиббонс из Portishead, Сьюки Уотерхаус, Japanese Breakfast, Марлона Уильямса, Soccer Mommy и других.

Сокуратор фестиваля Ханна Фокс рассказала, что наблюдала за конкурсом Space-out в Токио в прошлом году и была «очарована особым видом общественного перформанса, который довольно популярен в Сеуле».

«К этому относились так серьезно, как к настоящему олимпийскому соревнованию. [Соревнование] связано с темой стойкости художников, которые часто работают на очень напряженной работе, параллельно занимаясь искусством. Это серьезно, но в то же время абсолютно абсурдно — кто сможет ничего не делать лучше всех?» — прокомментировала она.

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