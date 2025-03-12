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Матвиенко предложила ограничить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы

Сегодня в 12:09
Фото: Агентство «Москва»

Председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием абитуриентов из регионов в вузы Москвы, Петербурга и Казани. Видео с ее выступлением выложил RT в своем телеграм-канале.

«Вот сегодня в Москве учится почти миллион студентов, в Петербурге — 500, в Казани. Представляете, со всей страны эти крупные города собирают молодежь для получения высшего образования. А зачем миллион, кто это проанализировал? А какие профессии? Мы уже устали с Министерством науки и высшего образования на эту тему говорить», ― заявила Матвиенко.

Она предложила поставить задачу в течение пяти лет уменьшить наборы в вузы, чтобы принимать лишь необходимое число людей по нужным специальностям. «Остальные пусть учатся у себя дома», — добавила спикер Совфеда.

По ее мнению, столичные вузы на платной основе стали «штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны». «Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получилась история неудачников, которые идут работать после получения образования менеджерами в торговые сети. Ничего плохого в этом нет, но они домой к себе уже не вернутся <…> Где родился, там и пригодился», — считает сенатор.

Матвиенко также полагает, что студентам, оставшимся дома, проще завести семьи и воспитывать детей, «в Москве они, дай бог, устраивают личную жизнь к 30 годам, уже понятны последствия».

Профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина сказала «Ведомостям», что около 70% отличников (с результатами ЕГЭ 80 баллов и выше) учатся в вузах Москвы и Петербурга. По ее мнению, один из важных факторов при выборе столичных вузов — перспективы дальнейшего трудоустройства в этом субъекте. Для того, чтобы студенты захотели учиться и работать в нестоличном регионе, там должен быть развит современный рынок труда и вакансии для выпускников с высокими зарплатными ожиданиями. «Их очень мало где можно найти», — отметила эксперт.

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