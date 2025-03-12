Матвиенко предложила ограничить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы

Профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина сказала «Ведомостям», что около 70% отличников (с результатами ЕГЭ 80 баллов и выше) учатся в вузах Москвы и Петербурга. По ее мнению, один из важных факторов при выборе столичных вузов — перспективы дальнейшего трудоустройства в этом субъекте. Для того, чтобы студенты захотели учиться и работать в нестоличном регионе, там должен быть развит современный рынок труда и вакансии для выпускников с высокими зарплатными ожиданиями. «Их очень мало где можно найти», — отметила эксперт.