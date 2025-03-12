Николаса Кейджа исключили из иска против его сына

Судебный процесс между мисс Фултон и Уэстоном Кейджем продолжается. Она обвиняет его в нападении на нее в «маниакальной ярости» без провокации в апреле 2024 года. В результате она получила сотрясение мозга, травмы шеи и горла, зубов и брюшной полости, а также посттравматическое стрессовое расстройство.