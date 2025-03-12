Николаса Кейджа исключили из иска против его сына

Николас Кейдж перестал быть фигурантом иска, поданного его бывшей партнершей против его сына, пишет Би-би-си.
В прошлом месяце Кристина Фултон подала в суд на 34-летнего Уэстона Кейджа за нападение и побои, а также обвинила Николаса в халатности, утверждая, что он не смог предотвратить предполагаемое поведение сына.
Адвокаты актера назвали иск «несерьезным». «Мистер Кейдж никак не контролирует поведение Уэстона и не несет ответственности за то, что Уэстон якобы напал на свою мать», — заявили они.
На момент подачи иска адвокат Уэстона Кейджа сказал, что дело не вызывает удивления, учитывая прошлую историю судебных разбирательств мисс Фултон с членами семьи, и выглядит как «не что иное, как жажда денег и привлечение внимания».
Судебный процесс между мисс Фултон и Уэстоном Кейджем продолжается. Она обвиняет его в нападении на нее в «маниакальной ярости» без провокации в апреле 2024 года. В результате она получила сотрясение мозга, травмы шеи и горла, зубов и брюшной полости, а также посттравматическое стрессовое расстройство.
Уэстона Кейджа арестовали в июне прошлого года и обвили в двух случаях нападения с применением смертоносного оружия. Он не признал себя виновным по обоим обвинениям.
57-летняя Фултон утверждает, что Николас Кейдж знал о «длительной истории психологических расстройств» их сына и предыдущих предполагаемых актах «жестокого нападения и побоев», но продолжал поощрять его поведение, оказывая финансовую поддержку.