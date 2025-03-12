Солистка Blackpink снялась в образе от российского бренда Yanina Couture

Солистка кей-поп-квартета Blackpink Дженни Ким надела платье от российского бренда Yanina Couture для съемок тизера сольного альбома.
В коротком ролике на трек «Zen» Дженни предстала в образе из коллекции Phoenix SS 2024. Это черное бархатное платье с имитацией массивного ожерелья из камней и удлиненными рукавами, напоминающими крылья.
Пластинка «Ruby», которую презентовала Дженни, стала ее первым сольным альбомом. В него вошли 15 треков, включая шесть совместных работ ― с Childish Gambino, Doechii, Домиником Файком, FKJ, Дуа Липой и Кали Учис. Лид-сингл «Mantra» попал в первую пятерку Billboard Global 200.
Платье от Yanina Couture, которое надела Дженни, презентовали на Парижской неделе моды в 2024 году.
Солистка Blackpink не единственная звезда, которую замечали в наряде от этого российского бренда. Актрисы Фань Бинбин и Фредерика Бель надели платья от Yanina Couture на красную ковровую дорожку в Каннах в 2023 году. Тогда же на благотворительном вечере Global Gift Foundation Gala, проходившем в рамках каннского смотра, в «голом» платье от бренда появилась Ева Лонгория.