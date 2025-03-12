Солистка Blackpink снялась в образе от российского бренда Yanina Couture

Солистка Blackpink не единственная звезда, которую замечали в наряде от этого российского бренда. Актрисы Фань Бинбин и Фредерика Бель надели платья от Yanina Couture на красную ковровую дорожку в Каннах в 2023 году. Тогда же на благотворительном вечере Global Gift Foundation Gala, проходившем в рамках каннского смотра, в «голом» платье от бренда появилась Ева Лонгория.