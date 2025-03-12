В Аргентине стартовал суд над врачами Диего Марадоны

Экспертная комиссия по расследованию причин смерти Марадоны пришла к выводу, что он не получил надлежащей помощи после операции по удалению субдуральной гематомы в головном мозге. По версии прокуратуры, футболист скончался не из‑за халатности или некомпетентности врачей — медработники знали, что пациент умрет, но ничего не сделали, чтобы предотвратить это.