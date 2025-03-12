В Аргентине стартовал суд над врачами Диего Марадоны

В Аргентине стартовал судебный процесс по делу о смерти Диего Марадоны после более чем четырех лет с момента его кончины. Об этом сообщает CNN.
На скамье подсудимых оказалась медицинская бригада из семи человек, которая наблюдала за здоровьем футболиста Диего Марадоны в день его смерти. Им грозит до 25 лет тюрьмы.
Также перед судом предстали личный врач Марадоны и нейрохирург Леопольдо Луке, психиатр и медсестры. Они свою вину отрицают.
Обвинители утверждают, что во время госпитализации футболиста в больницу медицинская команда, ответственная за его уход, действовала безрассудно и халатно. Ожидается, что судебный процесс продлится до июля. До этого момента свои показания дадут более 100 свидетелей.
Перед первым заседанием в зале суда звучали футбольные песни в исполнении аргентинских болельщиков, которые были одеты в футболки национальной сборной с номером 10 на спине. Они также скандировали фамилию Марадоны со слезами на глазах.
Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. 20 мая 2021 года прокуратура предъявила обвинения в непредумышленном убийстве семерым медработникам, которые занимались лечением спортсмена.
Экспертная комиссия по расследованию причин смерти Марадоны пришла к выводу, что он не получил надлежащей помощи после операции по удалению субдуральной гематомы в головном мозге. По версии прокуратуры, футболист скончался не из‑за халатности или некомпетентности врачей — медработники знали, что пациент умрет, но ничего не сделали, чтобы предотвратить это.